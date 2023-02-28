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Лавров на встрече глав МИД G20 расскажет о терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.02.2023
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15:31 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/terakt-1854867837.html
Лавров на встрече глав МИД G20 расскажет о терактах на "Северных потоках"
Лавров на встрече глав МИД G20 расскажет о терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.02.2023
Лавров на встрече глав МИД G20 расскажет о терактах на "Северных потоках"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российская делегация на встрече глав МИД G20 в Индии представят фактологическую картину теракта на "Северных... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:31
2023-02-28T15:31
россия
европа
индия
владимир путин
сергей лавров
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нато
евросоюз
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российская делегация на встрече глав МИД G20 в Индии представят фактологическую картину теракта на "Северных потоках", сообщили в российском МИД. "Намерены четко высказать российские оценки текущей ситуации в сфере безопасности, энергетики и продовольствия. Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода "Северный поток", незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений для нужд Африки и беднейших стран", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Москва также привлечет внимание индийской стороны к деструктивным барьерам, которые Запад плодит в геометрической прогрессии в отношении экспорта критически важных для мировой экономики товаров, включая энергоносители и сельхозпродукцию. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230227/oon-1854487397.html
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россия, европа, индия, владимир путин, сергей лавров, алексей миллер, нато, евросоюз, большая двадцатка, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Европа, Индия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Алексей Миллер, НАТО, Евросоюз, Большая двадцатка, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Лавров на встрече глав МИД G20 расскажет о терактах на "Северных потоках"

Лавров на встрече глав МИД G20 представит факты о теракте на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российская делегация на встрече глав МИД G20 в Индии представят фактологическую картину теракта на "Северных потоках", сообщили в российском МИД.
"Намерены четко высказать российские оценки текущей ситуации в сфере безопасности, энергетики и продовольствия. Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода "Северный поток", незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений для нужд Африки и беднейших стран", - говорится в сообщении ведомства.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
ООН может расследовать ЧП на "Северном потоке", заявил глава МИД Венгрии
27 февраля, 07:14
Отмечается, что Москва также привлечет внимание индийской стороны к деструктивным барьерам, которые Запад плодит в геометрической прогрессии в отношении экспорта критически важных для мировой экономики товаров, включая энергоносители и сельхозпродукцию.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Небензя заявил, что ЕС "проглотил" подрыв "Северного потока"
23 февраля, 21:26
 
РоссияЕвропаИндияВладимир ПутинСергей ЛавровАлексей МиллерНАТОЕвросоюзБольшая двадцаткаСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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