Лавров на встрече глав МИД G20 расскажет о терактах на "Северных потоках"
Лавров на встрече глав МИД G20 представит факты о теракте на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российская делегация на встрече глав МИД G20 в Индии представят фактологическую картину теракта на "Северных потоках", сообщили в российском МИД.
"Намерены четко высказать российские оценки текущей ситуации в сфере безопасности, энергетики и продовольствия. Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода "Северный поток", незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений для нужд Африки и беднейших стран", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Москва также привлечет внимание индийской стороны к деструктивным барьерам, которые Запад плодит в геометрической прогрессии в отношении экспорта критически важных для мировой экономики товаров, включая энергоносители и сельхозпродукцию.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.