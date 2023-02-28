https://ria.ru/20230228/tanki-1854853026.html

Военные ДНР готовы подбивать танки Leopard 2

Военные ДНР готовы подбивать танки Leopard 2 - РИА Новости, 28.02.2023

Военные ДНР готовы подбивать танки Leopard 2

Военные ДНР готовятся подбивать танки Leopard 2 и считают, что соотношение сил на фронте они не изменят, рассказал журналистам во вторник командир батальона... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:36

2023-02-28T14:36

2023-02-28T14:38

украина

россия

донецкая народная республика

дмитрий песков

сергей лавров

ян гагин

нато

m1 abrams

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Военные ДНР готовятся подбивать танки Leopard 2 и считают, что соотношение сил на фронте они не изменят, рассказал журналистам во вторник командир батальона "Русь" подполковник с позывным "Абхаз". "Так же, как и со всей техникой – подбивать. (Страха) нет вообще. Конечно, ребята смотрят статейки разные. Ну, куда там ткнуть – под башенку, как обычно. Танк все равно остановится, рано или поздно его все равно подобьют. Несколько раз выстрелят, но подобьют – "Тигр" он или "Пантера" или "Фердинанд" какой-то", - заявил "Абхаз", отвечая на вопрос, готовятся ли военные ДНР подбивать новые немецкие танки. Общую тенденцию на слом сопротивления украинских националистов поставки этой техники не изменят, считает "Абхаз". "Им сколько ракет ни дай. HIMARS этот - сколько беды наделали эти ракеты. Тем не менее кто-то разве свернул с дороги? Кто-то разве думает иначе? Нет же, наоборот, это все сплачивает", - считает "Абхаз". Министр обороны Польши, объявившей о передаче Киеву до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции, 24 февраля заявил, что Leopard уже находятся на Украине. Также "Леопарды" поставят Украине Германия, производитель этих танков, Испания, Канада, Финляндия. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Leopard 2 уже замечены в районе Артемовска. Кроме того, в январе США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230224/leopard-1854171533.html

https://ria.ru/20230224/tanki-1854141659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, сергей лавров, ян гагин, нато, m1 abrams