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Военные ДНР готовы подбивать танки Leopard 2 - РИА Новости, 28.02.2023
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14:36 28.02.2023 (обновлено: 14:38 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/tanki-1854853026.html
Военные ДНР готовы подбивать танки Leopard 2
Военные ДНР готовы подбивать танки Leopard 2 - РИА Новости, 28.02.2023
Военные ДНР готовы подбивать танки Leopard 2
Военные ДНР готовятся подбивать танки Leopard 2 и считают, что соотношение сил на фронте они не изменят, рассказал журналистам во вторник командир батальона... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:36
2023-02-28T14:38
украина
россия
донецкая народная республика
дмитрий песков
сергей лавров
ян гагин
нато
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Военные ДНР готовятся подбивать танки Leopard 2 и считают, что соотношение сил на фронте они не изменят, рассказал журналистам во вторник командир батальона "Русь" подполковник с позывным "Абхаз". "Так же, как и со всей техникой – подбивать. (Страха) нет вообще. Конечно, ребята смотрят статейки разные. Ну, куда там ткнуть – под башенку, как обычно. Танк все равно остановится, рано или поздно его все равно подобьют. Несколько раз выстрелят, но подобьют – "Тигр" он или "Пантера" или "Фердинанд" какой-то", - заявил "Абхаз", отвечая на вопрос, готовятся ли военные ДНР подбивать новые немецкие танки. Общую тенденцию на слом сопротивления украинских националистов поставки этой техники не изменят, считает "Абхаз". "Им сколько ракет ни дай. HIMARS этот - сколько беды наделали эти ракеты. Тем не менее кто-то разве свернул с дороги? Кто-то разве думает иначе? Нет же, наоборот, это все сплачивает", - считает "Абхаз". Министр обороны Польши, объявившей о передаче Киеву до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции, 24 февраля заявил, что Leopard уже находятся на Украине. Также "Леопарды" поставят Украине Германия, производитель этих танков, Испания, Канада, Финляндия. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Leopard 2 уже замечены в районе Артемовска. Кроме того, в январе США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230224/leopard-1854171533.html
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украина, россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, сергей лавров, ян гагин, нато, m1 abrams
Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Ян Гагин, НАТО, M1 Abrams
Военные ДНР готовы подбивать танки Leopard 2

Командир "Абхаз": военные ДНР не боятся танков Leopard 2 и готовы их подбивать

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Военные ДНР готовятся подбивать танки Leopard 2 и считают, что соотношение сил на фронте они не изменят, рассказал журналистам во вторник командир батальона "Русь" подполковник с позывным "Абхаз".
"Так же, как и со всей техникой – подбивать. (Страха) нет вообще. Конечно, ребята смотрят статейки разные. Ну, куда там ткнуть – под башенку, как обычно. Танк все равно остановится, рано или поздно его все равно подобьют. Несколько раз выстрелят, но подобьют – "Тигр" он или "Пантера" или "Фердинанд" какой-то", - заявил "Абхаз", отвечая на вопрос, готовятся ли военные ДНР подбивать новые немецкие танки.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Германия дополнительно отправит четыре танка Leopard 2 на Украину
24 февраля, 18:19
Общую тенденцию на слом сопротивления украинских националистов поставки этой техники не изменят, считает "Абхаз".
"Им сколько ракет ни дай. HIMARS этот - сколько беды наделали эти ракеты. Тем не менее кто-то разве свернул с дороги? Кто-то разве думает иначе? Нет же, наоборот, это все сплачивает", - считает "Абхаз".
Министр обороны Польши, объявившей о передаче Киеву до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции, 24 февраля заявил, что Leopard уже находятся на Украине. Также "Леопарды" поставят Украине Германия, производитель этих танков, Испания, Канада, Финляндия. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Leopard 2 уже замечены в районе Артемовска.
Кроме того, в январе США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине, куда впервые вошел 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
В Польше сформировали батальон танков Leopard 2А4 для Украины
24 февраля, 15:26
 
УкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковСергей ЛавровЯн ГагинНАТОM1 Abrams
 
 
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