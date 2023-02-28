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Рейс из Сургута в Махачкалу отменили из-за непогоды - РИА Новости, 28.02.2023
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07:25 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/surgut-1854752233.html
Рейс из Сургута в Махачкалу отменили из-за непогоды
Рейс из Сургута в Махачкалу отменили из-за непогоды - РИА Новости, 28.02.2023
Рейс из Сургута в Махачкалу отменили из-за непогоды
Рейс авиакомпании "Победа" из Сургута в Махачкалу отменен из-за плохой погоды в аэропорту прилета, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T07:25
2023-02-28T07:25
сургут
махачкала
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Победа" из Сургута в Махачкалу отменен из-за плохой погоды в аэропорту прилета, сообщает Уральская транспортная прокуратура. "В аэропорту Сургута произошла отмена рейса номер 502 авиакомпании "Победа", следующего по маршруту "Сургут - Махачкала". Предварительная причина задержки рейса - неблагоприятные метеоусловия в аэропорту прилета", - говорится в сообщении. Уточняется, что на рейс было зарегистрировано 160 пассажиров. Сургутской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за оказанием услуг с целью недопущения нарушений прав пассажиров.
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сургут, махачкала, происшествия
Сургут, Махачкала, Происшествия
Рейс из Сургута в Махачкалу отменили из-за непогоды

Рейс авиакомпании "Победа" из Сургута в Махачкалу отменили из-за плохой погоды

© РИА Новости / Александр Онопа | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта города Сургута
Здание аэропорта города Сургута - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Онопа
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Здание аэропорта города Сургута. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Победа" из Сургута в Махачкалу отменен из-за плохой погоды в аэропорту прилета, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"В аэропорту Сургута произошла отмена рейса номер 502 авиакомпании "Победа", следующего по маршруту "Сургут - Махачкала". Предварительная причина задержки рейса - неблагоприятные метеоусловия в аэропорту прилета", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на рейс было зарегистрировано 160 пассажиров. Сургутской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за оказанием услуг с целью недопущения нарушений прав пассажиров.
 
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