https://ria.ru/20230228/strategiya-1854806995.html
Лавров назвал один из стратегических приоритетов России
Лавров назвал один из стратегических приоритетов России - РИА Новости, 28.02.2023
Лавров назвал один из стратегических приоритетов России
Развитие связей со странами Ближнего Востока и Северной Африки входит в число "безусловных стратегических приоритетов" России в свете ситуации вокруг Украины,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:01
2023-02-28T12:01
2023-02-28T12:05
ближний восток
россия
северная африка
сергей лавров
михаил богданов
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Развитие связей со странами Ближнего Востока и Северной Африки входит в число "безусловных стратегических приоритетов" России в свете ситуации вокруг Украины, следует из обращения министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам Ближневосточной конференции клуба "Валдай". Он отметил, что укрепление диалога и разнопланового сотрудничества с каждой из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также функционирующими в регионе объединениями входит в число "безусловных стратегических приоритетов внешней политики России". "С удовлетворением констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами", - зачитал обращение Лаврова его заместитель Михаил Богданов. По его словам, Москва продолжит работать над тем, чтобы Ближний Восток стал зоной безопасности, будет содействовать в преодолении кризисных ситуаций, принимать участие в постконфликтном восстановлении пострадавших стран.
https://ria.ru/20230225/ssha-1854282943.html
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854434926.html
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ближний восток, россия, северная африка, сергей лавров, михаил богданов, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Ближний Восток, Россия, Северная Африка, Сергей Лавров, Михаил Богданов, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров назвал один из стратегических приоритетов России
МИД: развитие связей с Ближним Востоком входит в число стратегических приоритетов России