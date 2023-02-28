https://ria.ru/20230228/spetssluzhby-1854885425.html

Путин уверен, что спецслужбы будут эффективно выполнять свой долг

Путин уверен, что спецслужбы будут эффективно выполнять свой долг - РИА Новости, 28.02.2023

Путин уверен, что спецслужбы будут эффективно выполнять свой долг

Российские спецслужбы всегда эффективно выполняли свой долг перед родиной, так будет и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:20

2023-02-28T16:20

2023-02-28T16:20

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские спецслужбы всегда эффективно выполняли свой долг перед родиной, так будет и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. "Наши специальные службы, органы безопасности всегда эффективно выполняли свой долг перед родиной. Уверен, так будет и сейчас", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230228/fsb-1854883692.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)