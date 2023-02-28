https://ria.ru/20230228/spetssluzhby-1854885425.html
Путин уверен, что спецслужбы будут эффективно выполнять свой долг
Путин уверен, что спецслужбы будут эффективно выполнять свой долг - РИА Новости, 28.02.2023
Путин уверен, что спецслужбы будут эффективно выполнять свой долг
Российские спецслужбы всегда эффективно выполняли свой долг перед родиной, так будет и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:20
2023-02-28T16:20
2023-02-28T16:20
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские спецслужбы всегда эффективно выполняли свой долг перед родиной, так будет и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. "Наши специальные службы, органы безопасности всегда эффективно выполняли свой долг перед родиной. Уверен, так будет и сейчас", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230228/fsb-1854883692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин уверен, что спецслужбы будут эффективно выполнять свой долг
Президент Путин: спецслужбы всегда эффективно выполняли свой долг