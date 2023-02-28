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ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 28.02.2023 (обновлено: 15:54 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854865978.html
ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.02.2023
ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении
На Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен склад боеприпасов противника, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:23
2023-02-28T15:54
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен склад боеприпасов противника, сообщили во вторник в Минобороны России.На херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен украинский склад боеприпасов.
https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854865409.html
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Дарья Буймова
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен склад боеприпасов противника, сообщили во вторник в Минобороны России.
На херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен украинский склад боеприпасов.
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Вчера, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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