https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854865978.html

ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.02.2023

ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении

На Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен склад боеприпасов противника, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:23

2023-02-28T15:23

2023-02-28T15:54

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен склад боеприпасов противника, сообщили во вторник в Минобороны России.На херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен украинский склад боеприпасов.

https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854865409.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность