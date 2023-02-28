https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854865978.html
ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.02.2023
ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении
На Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен склад боеприпасов противника, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:23
2023-02-28T15:23
2023-02-28T15:54
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен склад боеприпасов противника, сообщили во вторник в Минобороны России.На херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен украинский склад боеприпасов.
https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854865409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили склад ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении