Ход спецоперации на Украине предстоит изучать долгие годы, считают в Кремле

"СВО — это, конечно, операция, которую потом еще долгие годы предстоит изучать. И с точки зрения военной науки, и в прикладном плане, и для дальнейшего совершенствования наших Вооруженных сил, поэтому предстоит огромная работа по изучению СВО", - сказал он в интервью "Известиям".