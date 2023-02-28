https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854738180.html
Ход спецоперации на Украине предстоит изучать долгие годы, считают в Кремле
Ход спецоперации на Украине предстоит изучать долгие годы, считают в Кремле - РИА Новости, 28.02.2023
Ход спецоперации на Украине предстоит изучать долгие годы, считают в Кремле
Ход спецоперации РФ предстоит изучать долгие годы: с точки зрения военной науки и для дальнейшего совершенствования Вооруженных сил, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:51
2023-02-28T00:51
2023-02-28T00:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ход спецоперации РФ предстоит изучать долгие годы: с точки зрения военной науки и для дальнейшего совершенствования Вооруженных сил, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Ход спецоперации на Украине предстоит изучать долгие годы, считают в Кремле
Пресс-секретарь президента Песков: ход спецоперации предстоит изучать долгие годы