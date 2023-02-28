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Ход спецоперации на Украине предстоит изучать долгие годы, считают в Кремле - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Ход спецоперации на Украине предстоит изучать долгие годы, считают в Кремле
Ход спецоперации на Украине предстоит изучать долгие годы, считают в Кремле - РИА Новости, 28.02.2023
Ход спецоперации на Украине предстоит изучать долгие годы, считают в Кремле
Ход спецоперации РФ предстоит изучать долгие годы: с точки зрения военной науки и для дальнейшего совершенствования Вооруженных сил, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:51
2023-02-28T00:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ход спецоперации РФ предстоит изучать долгие годы: с точки зрения военной науки и для дальнейшего совершенствования Вооруженных сил, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
россия
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россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
00:51 28.02.2023
 
Ход спецоперации на Украине предстоит изучать долгие годы, считают в Кремле

Пресс-секретарь президента Песков: ход спецоперации предстоит изучать долгие годы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ход спецоперации РФ предстоит изучать долгие годы: с точки зрения военной науки и для дальнейшего совершенствования Вооруженных сил, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"СВО — это, конечно, операция, которую потом еще долгие годы предстоит изучать. И с точки зрения военной науки, и в прикладном плане, и для дальнейшего совершенствования наших Вооруженных сил, поэтому предстоит огромная работа по изучению СВО", - сказал он в интервью "Известиям".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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