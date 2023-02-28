Кировская область будет сотрудничать с торгово-промышленной палатой
Кировская область будет сотрудничать с Российской торгово-промышленной палатой
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ
Табличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Трехстороннее соглашение между правительством Кировской области, Торгово-промышленной палатой РФ и союзом "Вятская торгово-промышленная палата" подписано во вторник, сообщает пресс-служба главы региона.
Документ направлен на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности на территории Кировской области, а также на улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности и определение наиболее эффективных направлений инвестиционной политики.
"Торгово-промышленная палата – самая крупная и авторитетная организация в России, объединяющая бизнес. На данном этапе все мы фактически открываем Россию заново – выстраиваем новые связи, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. И Торгово-промышленная палата как раз поможет в выстраивании этих новых связей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что у Кировской области хорошие перспективы развития, и Российская ТПП готова предложить помощь в выстраивании связей как внутри страны, так и за рубежом. Также президент ТПП РФ предложил использовать возможности "Экспо-центра" в Москве для участия кировских предприятий в международных выставках.
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"Вятская торгово-промышленная палата ведет очень активную и продуктивную деятельность. Вместе мы сможем помочь предприятиям как организовать производство, так и развивать его. А также готовы оказать помощь в выстраивании логистических цепочек к рынкам сбыта", - приводятся в сообщении слова Катырина.
Вятская торгово-промышленная палата в 2023 году отмечает 30-летний юбилей. На данный момент она объединяет более 600 предприятий региона.