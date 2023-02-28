https://ria.ru/20230228/sotrudnichestvo-1854899073.html

Кировская область будет сотрудничать с торгово-промышленной палатой

Кировская область будет сотрудничать с торгово-промышленной палатой - РИА Новости, 28.02.2023

Кировская область будет сотрудничать с торгово-промышленной палатой

Трехстороннее соглашение между правительством Кировской области, Торгово-промышленной палатой РФ и союзом "Вятская торгово-промышленная палата" подписано во... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:54

2023-02-28T16:54

2023-02-28T16:54

кировская область

экономика

кировская область

россия

москва

сергей катырин

александр соколов (глава кировской области)

торгово-промышленная палата рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Трехстороннее соглашение между правительством Кировской области, Торгово-промышленной палатой РФ и союзом "Вятская торгово-промышленная палата" подписано во вторник, сообщает пресс-служба главы региона. Документ направлен на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности на территории Кировской области, а также на улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности и определение наиболее эффективных направлений инвестиционной политики. "Торгово-промышленная палата – самая крупная и авторитетная организация в России, объединяющая бизнес. На данном этапе все мы фактически открываем Россию заново – выстраиваем новые связи, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. И Торгово-промышленная палата как раз поможет в выстраивании этих новых связей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что у Кировской области хорошие перспективы развития, и Российская ТПП готова предложить помощь в выстраивании связей как внутри страны, так и за рубежом. Также президент ТПП РФ предложил использовать возможности "Экспо-центра" в Москве для участия кировских предприятий в международных выставках. Вятская торгово-промышленная палата в 2023 году отмечает 30-летний юбилей. На данный момент она объединяет более 600 предприятий региона.

https://ria.ru/20230221/sokolov-1853513709.html

https://ria.ru/20221220/zemli-1840084541.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, кировская область, россия, москва, сергей катырин, александр соколов (глава кировской области), торгово-промышленная палата рф