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На Красноярском экономическом форуме планируется подписать 67 соглашений - РИА Новости, 28.02.2023
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10:52 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/soglasheniya-1854782754.html
На Красноярском экономическом форуме планируется подписать 67 соглашений
На Красноярском экономическом форуме планируется подписать 67 соглашений - РИА Новости, 28.02.2023
На Красноярском экономическом форуме планируется подписать 67 соглашений
На XIX Красноярском экономическом форуме, который пройдет 1-3 марта, планируется подписать 67 соглашений на сумму порядка 190 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:52
2023-02-28T10:52
экономика
красноярский край
сергей верещагин
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КРАСНОЯРСК, 28 фев — РИА Новости. На XIX Красноярском экономическом форуме, который пройдет 1-3 марта, планируется подписать 67 соглашений на сумму порядка 190 миллиардов рублей, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин. "К подписанию на форуме планируется 67 соглашений общей суммой порядка 190 миллиардов рублей. Это примерно в два раза больше чем на форуме прошлого года", - сказал Верещагин. Красноярский экономический форум состоится 1-3 марта в офлайн- и онлайн-формате. Основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года. "Особое внимание на форуме будет уделено стратегии развития Сибири до 2035 года. Около месяца назад данный документ был утвержден правительством РФ и, по сути, Красноярский экономический форум станет первой площадкой, где будет формироваться план мероприятий реализации стратегии на несколько лет вперед", - отметил Верещагин. В рамках форума будут обсуждаться вопросы импортозамещения, развития креативных индустрий, Арктики, цифровизации, экологии и туризма. На сегодня участие в КЭФ подтвердили представители 34 субъектов РФ, 11 стран, 16 международных организаций. Также организаторы ожидают приезд пяти чрезвычайных и полномочных послов.
https://ria.ru/20230220/dorogi-1853105873.html
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экономика, красноярский край, сергей верещагин
Экономика, Красноярский край, Сергей Верещагин

На Красноярском экономическом форуме планируется подписать 67 соглашений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители Красноярского экономического форума
Посетители Красноярского экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетители Красноярского экономического форума
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КРАСНОЯРСК, 28 фев — РИА Новости. На XIX Красноярском экономическом форуме, который пройдет 1-3 марта, планируется подписать 67 соглашений на сумму порядка 190 миллиардов рублей, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.
"К подписанию на форуме планируется 67 соглашений общей суммой порядка 190 миллиардов рублей. Это примерно в два раза больше чем на форуме прошлого года", - сказал Верещагин.
Красноярский экономический форум состоится 1-3 марта в офлайн- и онлайн-формате. Основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
"Особое внимание на форуме будет уделено стратегии развития Сибири до 2035 года. Около месяца назад данный документ был утвержден правительством РФ и, по сути, Красноярский экономический форум станет первой площадкой, где будет формироваться план мероприятий реализации стратегии на несколько лет вперед", - отметил Верещагин.
В рамках форума будут обсуждаться вопросы импортозамещения, развития креативных индустрий, Арктики, цифровизации, экологии и туризма. На сегодня участие в КЭФ подтвердили представители 34 субъектов РФ, 11 стран, 16 международных организаций. Также организаторы ожидают приезд пяти чрезвычайных и полномочных послов.
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ЭкономикаКрасноярский крайСергей Верещагин
 
 
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