На Красноярском экономическом форуме планируется подписать 67 соглашений
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители Красноярского экономического форума
Посетители Красноярского экономического форума
КРАСНОЯРСК, 28 фев — РИА Новости. На XIX Красноярском экономическом форуме, который пройдет 1-3 марта, планируется подписать 67 соглашений на сумму порядка 190 миллиардов рублей, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.
"К подписанию на форуме планируется 67 соглашений общей суммой порядка 190 миллиардов рублей. Это примерно в два раза больше чем на форуме прошлого года", - сказал Верещагин.
Красноярский экономический форум состоится 1-3 марта в офлайн- и онлайн-формате. Основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
"Особое внимание на форуме будет уделено стратегии развития Сибири до 2035 года. Около месяца назад данный документ был утвержден правительством РФ и, по сути, Красноярский экономический форум станет первой площадкой, где будет формироваться план мероприятий реализации стратегии на несколько лет вперед", - отметил Верещагин.
В рамках форума будут обсуждаться вопросы импортозамещения, развития креативных индустрий, Арктики, цифровизации, экологии и туризма. На сегодня участие в КЭФ подтвердили представители 34 субъектов РФ, 11 стран, 16 международных организаций. Также организаторы ожидают приезд пяти чрезвычайных и полномочных послов.