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В Саратове завели дело на мужчину, избившего двух сотрудниц скорой помощи
В Саратове завели дело на мужчину, избившего двух сотрудниц скорой помощи - РИА Новости, 28.02.2023
В Саратове завели дело на мужчину, избившего двух сотрудниц скорой помощи
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратова, подозреваемого в избиении двух сотрудниц скорой медицинской помощи, которые приехали на вызов... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:24
2023-02-28T14:24
2023-02-28T14:24
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САРАТОВ, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратова, подозреваемого в избиении двух сотрудниц скорой медицинской помощи, которые приехали на вызов к его матери, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее министр здравоохранения области Олег Костин заявил, что днем 26 февраля женщины-фельдшеры прибыли на вызов к пациентке в доме на улице Тульская в Заводском районе Саратова, но на них напал ее сын и стал избивать, а также разбил аппарат ЭКГ. В результате обе пострадавшие в состоянии средней степени тяжести с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга доставлены в областную клиническую больницу. "В отношении 37-летнего мужчины по факту нанесения побоев и применения насилия к сотрудникам скорой помощи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои"... В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы. Следствие уточняет, что 37-летний подозреваемый при нападении на фельдшеров находился в состоянии алкогольного опьянения.
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происшествия, здоровье - общество, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове завели дело на мужчину, избившего двух сотрудниц скорой помощи
В Саратове СК завел дело на мужчину, избившего фельдшеров, приехавших на вызов его матери
САРАТОВ, 28 фев - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратова, подозреваемого в избиении двух сотрудниц скорой медицинской помощи, которые приехали на вызов к его матери, сообщило
региональное управление СК РФ.
Ранее министр здравоохранения области Олег Костин заявил, что днем 26 февраля женщины-фельдшеры прибыли на вызов к пациентке в доме на улице Тульская в Заводском районе Саратова, но на них напал ее сын и стал избивать, а также разбил аппарат ЭКГ. В результате обе пострадавшие в состоянии средней степени тяжести с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга доставлены в областную клиническую больницу.
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"В отношении 37-летнего мужчины по факту нанесения побоев и применения насилия к сотрудникам скорой помощи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои"... В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы.
Следствие уточняет, что 37-летний подозреваемый при нападении на фельдшеров находился в состоянии алкогольного опьянения.
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