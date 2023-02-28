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Россия и ООН обсудили помощь для Сирии после землетрясения - РИА Новости, 28.02.2023
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10:32 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/siriya-1854778777.html
Россия и ООН обсудили помощь для Сирии после землетрясения
Россия и ООН обсудили помощь для Сирии после землетрясения - РИА Новости, 28.02.2023
Россия и ООН обсудили помощь для Сирии после землетрясения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гайр Педерсен обсудили в понедельник в Москве задачи мобилизации... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:32
2023-02-28T10:32
в мире
сирия
россия
москва
сергей лавров
оон
землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гайр Педерсен обсудили в понедельник в Москве задачи мобилизации международного содействия для преодоления последствий землетрясения в Сирии, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялся развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг нее. Особое внимание было уделено насущным гуманитарным задачам мобилизации международного содействия в том числе для преодоления последствий землетрясения, оказания комплексной поддержки всем нуждающимся и пострадавшим сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что с российской стороны была подчеркнута важность координации и согласования усилий специализированных агентств ООН с Дамаском, как это предусмотрено резолюцией 46/182 Генассаблеи ООН, а также уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии. "Отмечался императив отмены всех незаконных односторонних санкций против Сирии, препятствующих гуманитарной деятельности и оказывающих негативное влияние на жизнь простых граждан", - говорится в документе. Также стороны обсудили вопросы, связанные с продвижением политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совбеза ООН. Мощные землетрясения, произошедшие 6 февраля юго-востоке Турции, затронули и соседнюю Сирию. По официальным данным, число погибших там превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи сирийцев получили ранения.
https://ria.ru/20230228/siriya-1854746759.html
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в мире, сирия, россия, москва, сергей лавров, оон, землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Россия, Москва, Сергей Лавров, ООН, Землетрясение в Турции и Сирии
Россия и ООН обсудили помощь для Сирии после землетрясения

МИД: Лавров и Педерсен обсудили помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гайр Педерсен обсудили в понедельник в Москве задачи мобилизации международного содействия для преодоления последствий землетрясения в Сирии, сообщили в российском дипведомстве.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг нее. Особое внимание было уделено насущным гуманитарным задачам мобилизации международного содействия в том числе для преодоления последствий землетрясения, оказания комплексной поддержки всем нуждающимся и пострадавшим сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
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Отмечается, что с российской стороны была подчеркнута важность координации и согласования усилий специализированных агентств ООН с Дамаском, как это предусмотрено резолюцией 46/182 Генассаблеи ООН, а также уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии. "Отмечался императив отмены всех незаконных односторонних санкций против Сирии, препятствующих гуманитарной деятельности и оказывающих негативное влияние на жизнь простых граждан", - говорится в документе. Также стороны обсудили вопросы, связанные с продвижением политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совбеза ООН.
Мощные землетрясения, произошедшие 6 февраля юго-востоке Турции, затронули и соседнюю Сирию. По официальным данным, число погибших там превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи сирийцев получили ранения.
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