https://ria.ru/20230228/siriya-1854778777.html

Россия и ООН обсудили помощь для Сирии после землетрясения

Россия и ООН обсудили помощь для Сирии после землетрясения - РИА Новости, 28.02.2023

Россия и ООН обсудили помощь для Сирии после землетрясения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гайр Педерсен обсудили в понедельник в Москве задачи мобилизации... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:32

2023-02-28T10:32

2023-02-28T10:32

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гайр Педерсен обсудили в понедельник в Москве задачи мобилизации международного содействия для преодоления последствий землетрясения в Сирии, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялся развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг нее. Особое внимание было уделено насущным гуманитарным задачам мобилизации международного содействия в том числе для преодоления последствий землетрясения, оказания комплексной поддержки всем нуждающимся и пострадавшим сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что с российской стороны была подчеркнута важность координации и согласования усилий специализированных агентств ООН с Дамаском, как это предусмотрено резолюцией 46/182 Генассаблеи ООН, а также уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии. "Отмечался императив отмены всех незаконных односторонних санкций против Сирии, препятствующих гуманитарной деятельности и оказывающих негативное влияние на жизнь простых граждан", - говорится в документе. Также стороны обсудили вопросы, связанные с продвижением политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совбеза ООН. Мощные землетрясения, произошедшие 6 февраля юго-востоке Турции, затронули и соседнюю Сирию. По официальным данным, число погибших там превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи сирийцев получили ранения.

https://ria.ru/20230228/siriya-1854746759.html

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854464020.html

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