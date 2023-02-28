https://ria.ru/20230228/siriya-1854746759.html
США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений
США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений - РИА Новости, 28.02.2023
США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений
США призывают мировое сообщество не сопровождать помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясений нормализацией отношений с властями страны, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T04:11
2023-02-28T04:11
2023-02-28T04:11
в мире
сирия
сша
турция
нед прайс
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850647953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b75ee951fa8fa7181e06064e9cd9e440.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США призывают мировое сообщество не сопровождать помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясений нормализацией отношений с властями страны, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Сами США говорят, что помогают сирийцам через дружественные неправительственные организации. "Мы считаем, что мы и все страны мира могут одновременно соблюсти оба императива: удовлетворить гуманитарные потребности сирийского народа без пересмотра или повышения уровня отношений с режимом (президента Сирии Башара) Асада", - сказал Прайс на брифинге для СМИ. Мощные землетрясения, произошедшие 6 февраля юго-востоке Турции, затронули соседнюю Сирию, где число погибших, по официальным данным, превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения.
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854464020.html
сирия
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850647953_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb96c30c0457200b7d49c8160c3c3eb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, турция, нед прайс, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, США, Турция, Нед Прайс, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений
В Госдепе США призвали мир помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений