Рейтинг@Mail.ru
США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230228/siriya-1854746759.html
США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений
США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений - РИА Новости, 28.02.2023
США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений
США призывают мировое сообщество не сопровождать помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясений нормализацией отношений с властями страны, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T04:11
2023-02-28T04:11
в мире
сирия
сша
турция
нед прайс
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850647953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b75ee951fa8fa7181e06064e9cd9e440.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США призывают мировое сообщество не сопровождать помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясений нормализацией отношений с властями страны, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Сами США говорят, что помогают сирийцам через дружественные неправительственные организации. "Мы считаем, что мы и все страны мира могут одновременно соблюсти оба императива: удовлетворить гуманитарные потребности сирийского народа без пересмотра или повышения уровня отношений с режимом (президента Сирии Башара) Асада", - сказал Прайс на брифинге для СМИ. Мощные землетрясения, произошедшие 6 февраля юго-востоке Турции, затронули соседнюю Сирию, где число погибших, по официальным данным, превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения.
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854464020.html
сирия
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850647953_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb96c30c0457200b7d49c8160c3c3eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, турция, нед прайс, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, США, Турция, Нед Прайс, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
04:11 28.02.2023
 
США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений

В Госдепе США призвали мир помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США призывают мировое сообщество не сопровождать помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясений нормализацией отношений с властями страны, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Сами США говорят, что помогают сирийцам через дружественные неправительственные организации.
"Мы считаем, что мы и все страны мира могут одновременно соблюсти оба императива: удовлетворить гуманитарные потребности сирийского народа без пересмотра или повышения уровня отношений с режимом (президента Сирии Башара) Асада", - сказал Прайс на брифинге для СМИ.
Мощные землетрясения, произошедшие 6 февраля юго-востоке Турции, затронули соседнюю Сирию, где число погибших, по официальным данным, превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
26 февраля, 22:37
Египет пытается убедить США ослабить санкции против Сирии, сообщили СМИ
 
В миреСирияСШАТурцияНед ПрайсСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала