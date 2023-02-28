https://ria.ru/20230228/siriya-1854746759.html

США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений

США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений - РИА Новости, 28.02.2023

США призвали помогать Сирии после землетрясения без нормализации отношений

США призывают мировое сообщество не сопровождать помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясений нормализацией отношений с властями страны, заявил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T04:11

2023-02-28T04:11

2023-02-28T04:11

в мире

сирия

сша

турция

нед прайс

сильное землетрясение в турции и сирии

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США призывают мировое сообщество не сопровождать помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясений нормализацией отношений с властями страны, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Сами США говорят, что помогают сирийцам через дружественные неправительственные организации. "Мы считаем, что мы и все страны мира могут одновременно соблюсти оба императива: удовлетворить гуманитарные потребности сирийского народа без пересмотра или повышения уровня отношений с режимом (президента Сирии Башара) Асада", - сказал Прайс на брифинге для СМИ. Мощные землетрясения, произошедшие 6 февраля юго-востоке Турции, затронули соседнюю Сирию, где число погибших, по официальным данным, превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения.

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854464020.html

сирия

сша

турция

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в мире, сирия, сша, турция, нед прайс, сильное землетрясение в турции и сирии