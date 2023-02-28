https://ria.ru/20230228/sireny-1854912277.html

В Брянской области проверят систему оповещения без включения сирен

В Брянской области проверят систему оповещения без включения сирен - РИА Новости, 28.02.2023

В Брянской области проверят систему оповещения без включения сирен

Проверка системы оповещения без включения электросирен пройдет в Брянской области в среду, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:29

2023-02-28T17:29

2023-02-28T17:29

брянская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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БРЯНСК, 28 фев - РИА Новости. Проверка системы оповещения без включения электросирен пройдет в Брянской области в среду, сообщает правительство региона. "Первого марта 2023 года в период с 10:35 до 10:53 будет проведена комплексная техническая проверка готовности к работе автоматизированной системы централизованного оповещения Брянской области и комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области без включения электросирен", - говорится в сообщении. Отмечается, что населению необходимо включить телевизионные приемники на телеканалах "Первый", "РОССИЯ-1", "ТВ Центр", "НТВ", "Россия культура", "Матч ТВ", "Карусель", "5 канал", "ОТР", "Россия 24" и FM-приёмники на волнах "Радио России", радио "Маяк" и прослушать сообщение оперативного дежурного. Как пояснили РИА Новости в ГУМЧС по региону, подобные технические проверки систем оповещения проводятся ежегодно и приурочены они к приближению пожароопасного и паводкоопасного периода. Ранее во вторник сообщалось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге. В МЧС России заявили, что эта информация является ложной. По данным брянского областного МЧС, к ним подобных сообщений о тревоге не поступало.

https://ria.ru/20230228/krym-1854798541.html

https://ria.ru/20230228/trevoga-1854807666.html

брянская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество