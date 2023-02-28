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В Брянской области проверят систему оповещения без включения сирен - РИА Новости, 28.02.2023
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17:29 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/sireny-1854912277.html
В Брянской области проверят систему оповещения без включения сирен
В Брянской области проверят систему оповещения без включения сирен - РИА Новости, 28.02.2023
В Брянской области проверят систему оповещения без включения сирен
Проверка системы оповещения без включения электросирен пройдет в Брянской области в среду, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:29
2023-02-28T17:29
брянская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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БРЯНСК, 28 фев - РИА Новости. Проверка системы оповещения без включения электросирен пройдет в Брянской области в среду, сообщает правительство региона. "Первого марта 2023 года в период с 10:35 до 10:53 будет проведена комплексная техническая проверка готовности к работе автоматизированной системы централизованного оповещения Брянской области и комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области без включения электросирен", - говорится в сообщении. Отмечается, что населению необходимо включить телевизионные приемники на телеканалах "Первый", "РОССИЯ-1", "ТВ Центр", "НТВ", "Россия культура", "Матч ТВ", "Карусель", "5 канал", "ОТР", "Россия 24" и FM-приёмники на волнах "Радио России", радио "Маяк" и прослушать сообщение оперативного дежурного. Как пояснили РИА Новости в ГУМЧС по региону, подобные технические проверки систем оповещения проводятся ежегодно и приурочены они к приближению пожароопасного и паводкоопасного периода. Ранее во вторник сообщалось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге. В МЧС России заявили, что эта информация является ложной. По данным брянского областного МЧС, к ним подобных сообщений о тревоге не поступало.
https://ria.ru/20230228/krym-1854798541.html
https://ria.ru/20230228/trevoga-1854807666.html
брянская область
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брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Брянская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Брянской области проверят систему оповещения без включения сирен

В Брянской области 1 марта проверят систему оповещения без включения электросирен

© РИА НовостиГромкоговоритель
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БРЯНСК, 28 фев - РИА Новости. Проверка системы оповещения без включения электросирен пройдет в Брянской области в среду, сообщает правительство региона.
"Первого марта 2023 года в период с 10:35 до 10:53 будет проведена комплексная техническая проверка готовности к работе автоматизированной системы централизованного оповещения Брянской области и комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области без включения электросирен", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что населению необходимо включить телевизионные приемники на телеканалах "Первый", "РОССИЯ-1", "ТВ Центр", "НТВ", "Россия культура", "Матч ТВ", "Карусель", "5 канал", "ОТР", "Россия 24" и FM-приёмники на волнах "Радио России", радио "Маяк" и прослушать сообщение оперативного дежурного.
Как пояснили РИА Новости в ГУМЧС по региону, подобные технические проверки систем оповещения проводятся ежегодно и приурочены они к приближению пожароопасного и паводкоопасного периода.
Ранее во вторник сообщалось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге. В МЧС России заявили, что эта информация является ложной. По данным брянского областного МЧС, к ним подобных сообщений о тревоге не поступало.
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Брянская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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