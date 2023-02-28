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Восьмиклассник сломал ноги, выпав из окна школы в Чите - РИА Новости, 28.02.2023
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12:15 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/shkolnik-1854812069.html
Восьмиклассник сломал ноги, выпав из окна школы в Чите
Восьмиклассник сломал ноги, выпав из окна школы в Чите - РИА Новости, 28.02.2023
Восьмиклассник сломал ноги, выпав из окна школы в Чите
Ученик восьмого класса сломал ноги после падения из окна первого этажа в читинской школе №30, сообщили журналистам в пресс-службе комитета образования... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:15
2023-02-28T12:15
происшествия
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забайкальский край
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ЧИТА, 28 фев - РИА Новости. Ученик восьмого класса сломал ноги после падения из окна первого этажа в читинской школе №30, сообщили журналистам в пресс-службе комитета образования администрации города во вторник. "Во время перемены окна в кабинете были открыты для проветривания. Ученики играли, один из них выпал из окна. Комитетом образования проводится расследование инцидента", - сказали в пресс-службе. Прокуратура Забайкалья уточнила, что ребенок, по предварительным, сам "выпрыгнул из окна первого этажа школы и получил переломы ног". Проверки начались как по линии комитета образования, так и по линии прокуратуры.
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происшествия, чита, забайкальский край, россия, образование - общество
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия, Образование - Общество
Восьмиклассник сломал ноги, выпав из окна школы в Чите

В Чите восьмиклассник сломал ноги, выпав из окна первого этажа школы во время перемены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 28 фев - РИА Новости. Ученик восьмого класса сломал ноги после падения из окна первого этажа в читинской школе №30, сообщили журналистам в пресс-службе комитета образования администрации города во вторник.
"Во время перемены окна в кабинете были открыты для проветривания. Ученики играли, один из них выпал из окна. Комитетом образования проводится расследование инцидента", - сказали в пресс-службе.
Прокуратура Забайкалья уточнила, что ребенок, по предварительным, сам "выпрыгнул из окна первого этажа школы и получил переломы ног". Проверки начались как по линии комитета образования, так и по линии прокуратуры.
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