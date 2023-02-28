https://ria.ru/20230228/shkola-1854775593.html
В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма
В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма - РИА Новости, 28.02.2023
В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма
В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:16
2023-02-28T10:16
2023-02-28T10:16
общество
херсонская область
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792986772_0:5:1024:581_1920x0_80_0_0_f2fc386b07a47b4610cef506cb71e884.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Мы возобновим обязательно уроки истории родного края, уроки патриотизма, уроки военного дела", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, в украинский период учебники по истории были переписаны, из них вычеркнули неудобные для киевских властей исторические факты.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854772625.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792986772_0:17:1024:785_1920x0_80_0_0_8e4df1a47a345e26717163d2338dd399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсонская область , владимир сальдо
Общество, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма
Врио главы Херсонской области Сальдо: в регионе введут уроки истории родного края