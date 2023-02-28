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В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма - РИА Новости, 28.02.2023
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10:16 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/shkola-1854775593.html
В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма
В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма - РИА Новости, 28.02.2023
В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма
В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:16
2023-02-28T10:16
общество
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Мы возобновим обязательно уроки истории родного края, уроки патриотизма, уроки военного дела", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, в украинский период учебники по истории были переписаны, из них вычеркнули неудобные для киевских властей исторические факты.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854772625.html
херсонская область
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общество, херсонская область , владимир сальдо
Общество, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма

Врио главы Херсонской области Сальдо: в регионе введут уроки истории родного края

© Фото : Владимир Сальдо / ВКВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Мы возобновим обязательно уроки истории родного края, уроки патриотизма, уроки военного дела", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
По его словам, в украинский период учебники по истории были переписаны, из них вычеркнули неудобные для киевских властей исторические факты.
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ОбществоХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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