https://ria.ru/20230228/shkola-1854775593.html

В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма

В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма - РИА Новости, 28.02.2023

В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма

В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:16

2023-02-28T10:16

2023-02-28T10:16

общество

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. В Херсонской области введут уроки истории родного края и патриотизма, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Мы возобновим обязательно уроки истории родного края, уроки патриотизма, уроки военного дела", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, в украинский период учебники по истории были переписаны, из них вычеркнули неудобные для киевских властей исторические факты.

https://ria.ru/20230228/obstrel-1854772625.html

херсонская область

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Дарья Буймова

общество, херсонская область , владимир сальдо