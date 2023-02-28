https://ria.ru/20230228/serbiya-1854846267.html

Вучич обещал ответить на претензии после переговоров по Косово в Брюсселе

Вучич обещал ответить на претензии после переговоров по Косово в Брюсселе - РИА Новости, 28.02.2023

Вучич обещал ответить на претензии после переговоров по Косово в Брюсселе

Президент Сербии Александр Вучич после раунда диалога с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти под эгидой ЕС пообещал ответить на... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:09

2023-02-28T14:09

2023-02-28T14:09

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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после раунда диалога с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти под эгидой ЕС пообещал ответить на возникшие претензии политических оппонентов вечером во вторник в телеэфире. Сербский президент и премьер самопровозглашенной республики Косово в понедельник провели новый раунд переговоров под эгидой ЕС в Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. После пяти часов переговоров сербский лидер анонсировал продолжение разговоров с европейскими представителями 18 марта в Северной Македонии. В видеообращении в соцсетях Вучич сообщил, что на переговорах в понедельник речь шла о необходимости реализации всех ранее достигнутых договоренностей, он настаивал на формировании Сообщества сербских общин в Косово, "но Курти был не готов". На вопрос журналистов, обсуждалось ли "франко-германское" предложение Запада по урегулированию, он рассказал, что предстоит еще рассмотреть "карту пути" его возможной реализации. Глава дипломатии ЕС в свою очередь опубликовал текст принятого, по его словам, сторонами соглашения, которое предстоит реализовать, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. "Сегодня вечером в 21.00 (23.00 мск), прошу вас, посмотрите, в эфире Радио и телевидения Сербии (РТС) буду говорить обо всех манипуляциях, лжи, которые распространяют не только клавиатурные (диванные - ред.) бойцы, олигархические СМИ, но и РТС, информагентство Танюг и многие другие. У нас нет другой Сербии, у нас есть одна, будем её защищать и беречь", - заявил Вучич в видеобращении. Праворадикальная оппозиция ранее призывала президента Сербии не принимать "франко-германское" предложение Запада по Косову и проводило митинги протеста. Глава МИД Сербии Ивица Дачич ранее указывал на особую важность нового раунда диалога "из-за внешнеполитического давления на Сербию в свете вооруженного конфликта на Украине". Сам Вучич подчеркивал, что поедет требовать формирования сообщества сербских общин в крае, но отметил, что Курти "застрял во времени конфликта 1998-1999 годов", что не дает особой надежды на прогресс переговоров. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Президент Сербии ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.

https://ria.ru/20230228/serbiya-1854742302.html

https://ria.ru/20230204/kosovo-1849681320.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, косово, белград (город), альбин курти, александр вучич, жозеп боррель, оон, московская биржа, евросоюз