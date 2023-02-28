Рейтинг@Mail.ru
Вучич обещал ответить на претензии после переговоров по Косово в Брюсселе - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/serbiya-1854846267.html
Вучич обещал ответить на претензии после переговоров по Косово в Брюсселе
Вучич обещал ответить на претензии после переговоров по Косово в Брюсселе - РИА Новости, 28.02.2023
Вучич обещал ответить на претензии после переговоров по Косово в Брюсселе
Президент Сербии Александр Вучич после раунда диалога с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти под эгидой ЕС пообещал ответить на... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:09
2023-02-28T14:09
в мире
сербия
косово
белград (город)
альбин курти
александр вучич
жозеп боррель
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg
БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после раунда диалога с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти под эгидой ЕС пообещал ответить на возникшие претензии политических оппонентов вечером во вторник в телеэфире. Сербский президент и премьер самопровозглашенной республики Косово в понедельник провели новый раунд переговоров под эгидой ЕС в Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. После пяти часов переговоров сербский лидер анонсировал продолжение разговоров с европейскими представителями 18 марта в Северной Македонии. В видеообращении в соцсетях Вучич сообщил, что на переговорах в понедельник речь шла о необходимости реализации всех ранее достигнутых договоренностей, он настаивал на формировании Сообщества сербских общин в Косово, "но Курти был не готов". На вопрос журналистов, обсуждалось ли "франко-германское" предложение Запада по урегулированию, он рассказал, что предстоит еще рассмотреть "карту пути" его возможной реализации. Глава дипломатии ЕС в свою очередь опубликовал текст принятого, по его словам, сторонами соглашения, которое предстоит реализовать, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. "Сегодня вечером в 21.00 (23.00 мск), прошу вас, посмотрите, в эфире Радио и телевидения Сербии (РТС) буду говорить обо всех манипуляциях, лжи, которые распространяют не только клавиатурные (диванные - ред.) бойцы, олигархические СМИ, но и РТС, информагентство Танюг и многие другие. У нас нет другой Сербии, у нас есть одна, будем её защищать и беречь", - заявил Вучич в видеобращении. Праворадикальная оппозиция ранее призывала президента Сербии не принимать "франко-германское" предложение Запада по Косову и проводило митинги протеста. Глава МИД Сербии Ивица Дачич ранее указывал на особую важность нового раунда диалога "из-за внешнеполитического давления на Сербию в свете вооруженного конфликта на Украине". Сам Вучич подчеркивал, что поедет требовать формирования сообщества сербских общин в крае, но отметил, что Курти "застрял во времени конфликта 1998-1999 годов", что не дает особой надежды на прогресс переговоров. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Президент Сербии ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
https://ria.ru/20230228/serbiya-1854742302.html
https://ria.ru/20230204/kosovo-1849681320.html
сербия
косово
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63b5445b88441ad360ff21139852e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, белград (город), альбин курти, александр вучич, жозеп боррель, оон, московская биржа, евросоюз
В мире, Сербия, Косово, Белград (город), Альбин Курти, Александр Вучич, Жозеп Боррель, ООН, Московская биржа, Евросоюз
Вучич обещал ответить на претензии после переговоров по Косово в Брюсселе

Глава Сербии Вучич обещал ответить на претензии после переговоров по Косово в Брюсселе

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после раунда диалога с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти под эгидой ЕС пообещал ответить на возникшие претензии политических оппонентов вечером во вторник в телеэфире.
Сербский президент и премьер самопровозглашенной республики Косово в понедельник провели новый раунд переговоров под эгидой ЕС в Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. После пяти часов переговоров сербский лидер анонсировал продолжение разговоров с европейскими представителями 18 марта в Северной Македонии.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Сербия согласилась не мешать членству Косово в международных организациях
Вчера, 01:48
В видеообращении в соцсетях Вучич сообщил, что на переговорах в понедельник речь шла о необходимости реализации всех ранее достигнутых договоренностей, он настаивал на формировании Сообщества сербских общин в Косово, "но Курти был не готов". На вопрос журналистов, обсуждалось ли "франко-германское" предложение Запада по урегулированию, он рассказал, что предстоит еще рассмотреть "карту пути" его возможной реализации.
Глава дипломатии ЕС в свою очередь опубликовал текст принятого, по его словам, сторонами соглашения, которое предстоит реализовать, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации.
"Сегодня вечером в 21.00 (23.00 мск), прошу вас, посмотрите, в эфире Радио и телевидения Сербии (РТС) буду говорить обо всех манипуляциях, лжи, которые распространяют не только клавиатурные (диванные - ред.) бойцы, олигархические СМИ, но и РТС, информагентство Танюг и многие другие. У нас нет другой Сербии, у нас есть одна, будем её защищать и беречь", - заявил Вучич в видеобращении.
Праворадикальная оппозиция ранее призывала президента Сербии не принимать "франко-германское" предложение Запада по Косову и проводило митинги протеста.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич ранее указывал на особую важность нового раунда диалога "из-за внешнеполитического давления на Сербию в свете вооруженного конфликта на Украине". Сам Вучич подчеркивал, что поедет требовать формирования сообщества сербских общин в крае, но отметил, что Курти "застрял во времени конфликта 1998-1999 годов", что не дает особой надежды на прогресс переговоров.
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Президент Сербии ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
Президент Сербии Александр Вучич выступает на специальном заседании парламента Сербии по вопросу переговоров по Косово и Метохии. 2 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Парламент Сербии утвердил доклад правительства по Косово
4 февраля, 01:42
 
В миреСербияКосовоБелград (город)Альбин КуртиАлександр ВучичЖозеп БоррельООНМосковская биржаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала