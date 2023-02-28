https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854814758.html

В МИД прокомментировали санкции ЕС против СМИ

В МИД прокомментировали санкции ЕС против СМИ - РИА Новости, 28.02.2023

В МИД прокомментировали санкции ЕС против СМИ

Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает принципы, на которых когда-то строился союз, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:27

2023-02-28T12:27

2023-02-28T12:44

в мире

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

мария захарова

россия

европа

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает принципы, на которых когда-то строился союз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она указала, что "ограничениями СМИ Евросоюз пытается цензурировать информпространство, не только лишает свое общество альтернативной точки зрения, но и запрещает своим телекоммуникационным компаниям ретрансляцию российских телеканалов в третьих странах, тем самым навязывая им свой фальшивый "нарратив"."Продолжая расширять практику репрессий в отношении неугодных медиа и журналистов, Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает те принципы и ценности, на которых когда-то строился Евросоюз. Но правда пробивает себе дорогу. Именно поэтому в Европе возрос интерес к российским страницам в соцсетях. ЕС, США и их сателлиты оказались одиноки в своих антироссийских санкциях. Весь остальной мир – мировое большинство – не присоединился ни к одному из "пакетов", отвергнув рестрикции как противоправные, бьющие по глобальной экономике и подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность", - считает она.

https://ria.ru/20230226/smi-1854355540.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, мария захарова, россия, европа