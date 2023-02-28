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В МИД прокомментировали санкции ЕС против СМИ - РИА Новости, 28.02.2023
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12:27 28.02.2023 (обновлено: 12:44 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854814758.html
В МИД прокомментировали санкции ЕС против СМИ
В МИД прокомментировали санкции ЕС против СМИ - РИА Новости, 28.02.2023
В МИД прокомментировали санкции ЕС против СМИ
Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает принципы, на которых когда-то строился союз, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:27
2023-02-28T12:44
в мире
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
мария захарова
россия
европа
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает принципы, на которых когда-то строился союз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она указала, что "ограничениями СМИ Евросоюз пытается цензурировать информпространство, не только лишает свое общество альтернативной точки зрения, но и запрещает своим телекоммуникационным компаниям ретрансляцию российских телеканалов в третьих странах, тем самым навязывая им свой фальшивый "нарратив"."Продолжая расширять практику репрессий в отношении неугодных медиа и журналистов, Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает те принципы и ценности, на которых когда-то строился Евросоюз. Но правда пробивает себе дорогу. Именно поэтому в Европе возрос интерес к российским страницам в соцсетях. ЕС, США и их сателлиты оказались одиноки в своих антироссийских санкциях. Весь остальной мир – мировое большинство – не присоединился ни к одному из "пакетов", отвергнув рестрикции как противоправные, бьющие по глобальной экономике и подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность", - считает она.
https://ria.ru/20230226/smi-1854355540.html
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в мире, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, мария захарова, россия, европа
В мире, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России, Мария Захарова, Россия, Европа
В МИД прокомментировали санкции ЕС против СМИ

МИД о санкциях против СМИ: Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает принципы, на которых когда-то строился союз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала, что "ограничениями СМИ Евросоюз пытается цензурировать информпространство, не только лишает свое общество альтернативной точки зрения, но и запрещает своим телекоммуникационным компаниям ретрансляцию российских телеканалов в третьих странах, тем самым навязывая им свой фальшивый "нарратив".
"Продолжая расширять практику репрессий в отношении неугодных медиа и журналистов, Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает те принципы и ценности, на которых когда-то строился Евросоюз. Но правда пробивает себе дорогу. Именно поэтому в Европе возрос интерес к российским страницам в соцсетях. ЕС, США и их сателлиты оказались одиноки в своих антироссийских санкциях. Весь остальной мир – мировое большинство – не присоединился ни к одному из "пакетов", отвергнув рестрикции как противоправные, бьющие по глобальной экономике и подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность", - считает она.
Представитель СМИ возле здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Санкции против СМИ нарушают права европейцев, заявили в постпредстве России
26 февраля, 03:49
 
В миреБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМария ЗахароваРоссияЕвропа
 
 
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