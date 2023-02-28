В МИД прокомментировали санкции ЕС против СМИ
МИД о санкциях против СМИ: Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает принципы, на которых когда-то строился союз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала, что "ограничениями СМИ Евросоюз пытается цензурировать информпространство, не только лишает свое общество альтернативной точки зрения, но и запрещает своим телекоммуникационным компаниям ретрансляцию российских телеканалов в третьих странах, тем самым навязывая им свой фальшивый "нарратив".
"Продолжая расширять практику репрессий в отношении неугодных медиа и журналистов, Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает те принципы и ценности, на которых когда-то строился Евросоюз. Но правда пробивает себе дорогу. Именно поэтому в Европе возрос интерес к российским страницам в соцсетях. ЕС, США и их сателлиты оказались одиноки в своих антироссийских санкциях. Весь остальной мир – мировое большинство – не присоединился ни к одному из "пакетов", отвергнув рестрикции как противоправные, бьющие по глобальной экономике и подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность", - считает она.