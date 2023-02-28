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МИД назвал санкции Евросоюза инструментом, который не срабатывает - РИА Новости, 28.02.2023
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12:17 28.02.2023 (обновлено: 12:40 28.02.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854812707.html
МИД назвал санкции Евросоюза инструментом, который не срабатывает
МИД назвал санкции Евросоюза инструментом, который не срабатывает - РИА Новости, 28.02.2023
МИД назвал санкции Евросоюза инструментом, который не срабатывает
Каждый следующий пакет санкций против РФ демонстрирует одно: антироссийские рестрикции – это инструмент, который не сработал, заявила официальный представитель... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:17
2023-02-28T12:40
россия
евросоюз
мария захарова
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Каждый следующий пакет санкций против РФ демонстрирует одно: антироссийские рестрикции – это инструмент, который не сработал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%."Евросоюз, остающийся в плену своих заносчивых представлений о России, ошибся во всех прогнозах о последствиях "удушающих" санкций. Так будет и на этот раз. Каждый следующий "пакет" все нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции – это инструмент, который не сработал", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопрос СМИ.По ее словам, сложно не согласиться с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявившим 15 февраля этого года в Европарламенте, что санкции – "яд замедленного действия". "Вот только "убивают" они, прежде всего, экономический суверенитет Евросоюза. ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией – это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов", - отметила официальный представитель МИД РФ."Заботу нашей страны о детях, чьих родителей убили из поставляемых киевскому режиму западными странами вооружений, в Евросоюзе лицемерно пытаются охарактеризовать насильственным перемещением", - заявила Захарова.Она обратила внимание на то, что "при этом на протяжении восьми с лишним лет в ЕС попустительствовали убийствам детей в результате обстрелов ВСУ в Донбассе". "Никто из чиновников ЕС даже не имеет представления, что такое "Аллея Ангелов" в Донецке. Эти человеческие трагедии в ЕС цинично замалчивают, поскольку они не вписываются в однобокую западную интерпретацию событий в ДНР и ЛHP", - добавила она.Официальный представитель МИД РФ уверена, что "расширением своих санкционных списков Евросоюз только дополнительно отгораживается от России". "Нарушает в очередной раз принцип свободы передвижения, который зафиксирован в документах ОБСЕ, в том числе на высшем уровне. Внося в запретные перечни представителей руководства новых территорий Российской Федерации, абсолютно законным образом вошедших в состав нашей страны, есовцы отрицают один из главных постулатов демократии – свободу выбора и волеизъявления", - подчеркнула она, добавив, что это "очевидное проявление двойных стандартов Запада".Захарова также высказалась и по теме введенных санкций в отношении СМИ. Ранее ЕС включил медиагруппу "Россия сегодня" в 10-й санкционный пакет. Она указала, что "ограничениями СМИ Евросоюз пытается цензурировать информпространство, не только лишает свое общество альтернативной точки зрения, но и запрещает своим телекоммуникационным компаниям ретрансляцию российских телеканалов в третьих странах, тем самым навязывая им свой фальшивый "нарратив"."Продолжая расширять практику репрессий в отношении неугодных медиа и журналистов, Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает те принципы и ценности, на которых когда-то строился Евросоюз. Но правда пробивает себе дорогу. Именно поэтому в Европе возрос интерес к российским страницам в соцсетях. ЕС, США и их сателлиты оказались одиноки в своих антироссийских санкциях. Весь остальной мир – мировое большинство – не присоединился ни к одному из "пакетов", отвергнув рестрикции как противоправные, бьющие по глобальной экономике и подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность", - считает она."Нет сомнений, что угрозы Евросоюза в рамках принятого накануне "пакета" карать третьи страны, если они не будут соблюдать его антироссийские рестрикции, только укрепят отторжение миром неоколониальной по своей сути диктаторской политики Запада", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854703843.html
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854707487.html
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россия, евросоюз, мария захарова, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика
Россия, Евросоюз, Мария Захарова, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика
МИД назвал санкции Евросоюза инструментом, который не срабатывает

Захарова: новые санкции показывают, что ограничения — инструмент, который не сработал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Каждый следующий пакет санкций против РФ демонстрирует одно: антироссийские рестрикции – это инструмент, который не сработал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
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"Евросоюз, остающийся в плену своих заносчивых представлений о России, ошибся во всех прогнозах о последствиях "удушающих" санкций. Так будет и на этот раз. Каждый следующий "пакет" все нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции – это инструмент, который не сработал", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопрос СМИ.
По ее словам, сложно не согласиться с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявившим 15 февраля этого года в Европарламенте, что санкции – "яд замедленного действия". "Вот только "убивают" они, прежде всего, экономический суверенитет Евросоюза. ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией – это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов", - отметила официальный представитель МИД РФ.
"Заботу нашей страны о детях, чьих родителей убили из поставляемых киевскому режиму западными странами вооружений, в Евросоюзе лицемерно пытаются охарактеризовать насильственным перемещением", - заявила Захарова.
Она обратила внимание на то, что "при этом на протяжении восьми с лишним лет в ЕС попустительствовали убийствам детей в результате обстрелов ВСУ в Донбассе". "Никто из чиновников ЕС даже не имеет представления, что такое "Аллея Ангелов" в Донецке. Эти человеческие трагедии в ЕС цинично замалчивают, поскольку они не вписываются в однобокую западную интерпретацию событий в ДНР и ЛHP", - добавила она.
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Официальный представитель МИД РФ уверена, что "расширением своих санкционных списков Евросоюз только дополнительно отгораживается от России". "Нарушает в очередной раз принцип свободы передвижения, который зафиксирован в документах ОБСЕ, в том числе на высшем уровне. Внося в запретные перечни представителей руководства новых территорий Российской Федерации, абсолютно законным образом вошедших в состав нашей страны, есовцы отрицают один из главных постулатов демократии – свободу выбора и волеизъявления", - подчеркнула она, добавив, что это "очевидное проявление двойных стандартов Запада".
Захарова также высказалась и по теме введенных санкций в отношении СМИ. Ранее ЕС включил медиагруппу "Россия сегодня" в 10-й санкционный пакет. Она указала, что "ограничениями СМИ Евросоюз пытается цензурировать информпространство, не только лишает свое общество альтернативной точки зрения, но и запрещает своим телекоммуникационным компаниям ретрансляцию российских телеканалов в третьих странах, тем самым навязывая им свой фальшивый "нарратив".
"Продолжая расширять практику репрессий в отношении неугодных медиа и журналистов, Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает те принципы и ценности, на которых когда-то строился Евросоюз. Но правда пробивает себе дорогу. Именно поэтому в Европе возрос интерес к российским страницам в соцсетях. ЕС, США и их сателлиты оказались одиноки в своих антироссийских санкциях. Весь остальной мир – мировое большинство – не присоединился ни к одному из "пакетов", отвергнув рестрикции как противоправные, бьющие по глобальной экономике и подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность", - считает она.
"Нет сомнений, что угрозы Евросоюза в рамках принятого накануне "пакета" карать третьи страны, если они не будут соблюдать его антироссийские рестрикции, только укрепят отторжение миром неоколониальной по своей сути диктаторской политики Запада", - заключила Захарова.
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Евродепутат считает, что десятый пакет санкций может стать последним
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РоссияЕвросоюзМария ЗахароваСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Экономика
 
 
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