https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854783992.html

Тюменский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции

Тюменский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции - РИА Новости, 28.02.2023

Тюменский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов считает, что Владимир Зеленский внес его в санкционный список за работу с детьми и семьями... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:50

2023-02-28T10:50

2023-02-28T10:50

общество

россия

тюменская область

луганская народная республика

владимир зеленский

мария львова-белова

общероссийский народный фронт

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854782368_0:388:1000:951_1920x0_80_0_0_d55586d9c6649f3427d6d317a8587aac.jpg

ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов считает, что Владимир Зеленский внес его в санкционный список за работу с детьми и семьями новых регионов РФ. Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка Москвы, Московской области и других регионов. В отношении всех физлиц санкции введены на 50 лет, они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны. "Практически все уполномоченные по правам детей в регионах попали в эти списки. Это связано непосредственно с нашей службой, работой с детьми и семьями наших новых регионов", — сказал Степанов РИА Новости. Он отметил, что такие действия украинской стороны вызывают недоумение. "К санкциям отношусь спокойно, продолжаем работать над нашими задачами. Но есть чувство недоумения от действий украинской стороны. Они так понимают демократию и у них нет насущных проблем у населения что ли?.." — прокомментировал Степанов. Тюменская область в числе других регионов в октябре прошлого года при участии уполномоченного по правам ребенка приняла и разместила в замещающих семьях 15 сирот из ЛНР. В феврале этого года по проекту "Стажировки для защитников детства ЛДНР: дорога домой", который реализует общественная организация "Наши дети" совместно с ОНФ, тюменские специалисты по защите прав детей делились опытом работы с коллегами из новых регионов. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя в понедельник введенные украинской стороной санкции, отметила роль детских омбудсменов России, которые попали под санкции украинских властей за помощь детям из новых регионов, и назвала включение в санкционные списки "наградой".

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854652031.html

https://ria.ru/20230227/ombudsmen-1854524910.html

россия

тюменская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, тюменская область, луганская народная республика, владимир зеленский, мария львова-белова, общероссийский народный фронт, санкции в отношении россии