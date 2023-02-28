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Тюменский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции - РИА Новости, 28.02.2023
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10:50 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854783992.html
Тюменский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции
Тюменский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции - РИА Новости, 28.02.2023
Тюменский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов считает, что Владимир Зеленский внес его в санкционный список за работу с детьми и семьями... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:50
2023-02-28T10:50
общество
россия
тюменская область
луганская народная республика
владимир зеленский
мария львова-белова
общероссийский народный фронт
санкции в отношении россии
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ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов считает, что Владимир Зеленский внес его в санкционный список за работу с детьми и семьями новых регионов РФ. Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка Москвы, Московской области и других регионов. В отношении всех физлиц санкции введены на 50 лет, они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны. "Практически все уполномоченные по правам детей в регионах попали в эти списки. Это связано непосредственно с нашей службой, работой с детьми и семьями наших новых регионов", — сказал Степанов РИА Новости. Он отметил, что такие действия украинской стороны вызывают недоумение. "К санкциям отношусь спокойно, продолжаем работать над нашими задачами. Но есть чувство недоумения от действий украинской стороны. Они так понимают демократию и у них нет насущных проблем у населения что ли?.." — прокомментировал Степанов. Тюменская область в числе других регионов в октябре прошлого года при участии уполномоченного по правам ребенка приняла и разместила в замещающих семьях 15 сирот из ЛНР. В феврале этого года по проекту "Стажировки для защитников детства ЛДНР: дорога домой", который реализует общественная организация "Наши дети" совместно с ОНФ, тюменские специалисты по защите прав детей делились опытом работы с коллегами из новых регионов. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя в понедельник введенные украинской стороной санкции, отметила роль детских омбудсменов России, которые попали под санкции украинских властей за помощь детям из новых регионов, и назвала включение в санкционные списки "наградой".
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854652031.html
https://ria.ru/20230227/ombudsmen-1854524910.html
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общество, россия, тюменская область, луганская народная республика, владимир зеленский, мария львова-белова, общероссийский народный фронт, санкции в отношении россии
Общество, Россия, Тюменская область, Луганская Народная Республика, Владимир Зеленский, Мария Львова-Белова, Общероссийский народный фронт, Санкции в отношении России
Тюменский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции

Тюменский омбудсмен считает, что под санкции попал из-за помощи детям из новых регионов

© Фото с официального сайта Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской областиУполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов
© Фото с официального сайта Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов считает, что Владимир Зеленский внес его в санкционный список за работу с детьми и семьями новых регионов РФ.
Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка Москвы, Московской области и других регионов. В отношении всех физлиц санкции введены на 50 лет, они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.
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"Практически все уполномоченные по правам детей в регионах попали в эти списки. Это связано непосредственно с нашей службой, работой с детьми и семьями наших новых регионов", — сказал Степанов РИА Новости.
Он отметил, что такие действия украинской стороны вызывают недоумение. "К санкциям отношусь спокойно, продолжаем работать над нашими задачами. Но есть чувство недоумения от действий украинской стороны. Они так понимают демократию и у них нет насущных проблем у населения что ли?.." — прокомментировал Степанов.
Тюменская область в числе других регионов в октябре прошлого года при участии уполномоченного по правам ребенка приняла и разместила в замещающих семьях 15 сирот из ЛНР. В феврале этого года по проекту "Стажировки для защитников детства ЛДНР: дорога домой", который реализует общественная организация "Наши дети" совместно с ОНФ, тюменские специалисты по защите прав детей делились опытом работы с коллегами из новых регионов.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя в понедельник введенные украинской стороной санкции, отметила роль детских омбудсменов России, которые попали под санкции украинских властей за помощь детям из новых регионов, и назвала включение в санкционные списки "наградой".
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ОбществоРоссияТюменская областьЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМария Львова-БеловаОбщероссийский народный фронтСанкции в отношении России
 
 
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