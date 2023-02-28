https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854744782.html

Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины

Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины - РИА Новости, 28.02.2023

Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что санкции, введенные против нее со стороны Украины, никак не повлияют на ее работу. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T02:35

2023-02-28T02:35

2023-02-28T02:37

украина

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УЛАН-УДЭ, 28 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что санкции, введенные против нее со стороны Украины, никак не повлияют на ее работу. Ранее Украина ввела санкции против некоторых российских чиновников. В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными, в частности, министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой. "Никакого влияния это событие на меня не окажет, буду, как и ранее, работать на благо Бурятии и всей страны", - написала она в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854652031.html

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