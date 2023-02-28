https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854744782.html
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины - РИА Новости, 28.02.2023
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что санкции, введенные против нее со стороны Украины, никак не повлияют на ее работу. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:35
2023-02-28T02:35
2023-02-28T02:37
украина
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УЛАН-УДЭ, 28 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что санкции, введенные против нее со стороны Украины, никак не повлияют на ее работу. Ранее Украина ввела санкции против некоторых российских чиновников. В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными, в частности, министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой. "Никакого влияния это событие на меня не окажет, буду, как и ранее, работать на благо Бурятии и всей страны", - написала она в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854652031.html
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украина
02:35 28.02.2023 (обновлено: 02:37 28.02.2023)
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины
Министр здравоохранения Бурятии Лудупова заявила, что санкции Украины не помешают работе