Рейтинг@Mail.ru
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854744782.html
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины - РИА Новости, 28.02.2023
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что санкции, введенные против нее со стороны Украины, никак не повлияют на ее работу. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:35
2023-02-28T02:37
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/52/1558535214_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9ac160116f5df92017085ae2f587f635.jpg
УЛАН-УДЭ, 28 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что санкции, введенные против нее со стороны Украины, никак не повлияют на ее работу. Ранее Украина ввела санкции против некоторых российских чиновников. В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными, в частности, министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой. "Никакого влияния это событие на меня не окажет, буду, как и ранее, работать на благо Бурятии и всей страны", - написала она в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854652031.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/52/1558535214_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_72b5e4fc4cfd40dfb06203530c29e311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина
Украина
02:35 28.02.2023 (обновлено: 02:37 28.02.2023)
 
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала санкции Украины

Министр здравоохранения Бурятии Лудупова заявила, что санкции Украины не помешают работе

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Улан-Уде
Вид на Улан-Уде - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид на Улан-Уде. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 28 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что санкции, введенные против нее со стороны Украины, никак не повлияют на ее работу.
Ранее Украина ввела санкции против некоторых российских чиновников. В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными, в частности, министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев
Вчера, 17:01
Чеченский омбудсмен заявил, что рад санкциям со стороны Украины
"Никакого влияния это событие на меня не окажет, буду, как и ранее, работать на благо Бурятии и всей страны", - написала она в своем телеграм-канале.
 
Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала