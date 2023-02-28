https://ria.ru/20230228/rossiyane-1854735854.html

Песков заявил о консолидации россиян перед конфронтацией с Западом

Песков заявил о консолидации россиян перед конфронтацией с Западом - РИА Новости, 28.02.2023

Песков заявил о консолидации россиян перед конфронтацией с Западом

Российское общество консолидировано перед лицом новой агрессивной конфронтации с коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:31

2023-02-28T00:31

2023-02-28T01:02

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российское общество консолидировано перед лицом новой агрессивной конфронтации с коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Общество действительно консолидировано перед лицом новой агрессивной конфронтации с коллективным Западом, с которой мы столкнулись. И уровень чрезвычайно высок", - сказал он в интервью "Известиям".Песков отметил, что "общество абсолютно монолитно в своих суждениях, подходах и видении происходящего".

https://ria.ru/20221104/sily-1829268767.html

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2023

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дмитрий песков, россия