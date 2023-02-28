00:31 28.02.2023 (обновлено: 01:02 28.02.2023)
Песков заявил о консолидации россиян перед конфронтацией с Западом
Песков: российское общество консолидировано перед лицом агрессивной конфронтации с Западом
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Государственного Совета
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Государственного Совета. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российское общество консолидировано перед лицом новой агрессивной конфронтации с коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Общество действительно консолидировано перед лицом новой агрессивной конфронтации с коллективным Западом, с которой мы столкнулись. И уровень чрезвычайно высок", - сказал он в интервью "Известиям".
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Песков отметил, что "общество абсолютно монолитно в своих суждениях, подходах и видении происходящего".