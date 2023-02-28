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В США осознали неприятную правду о России - РИА Новости, 28.02.2023
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11:23 28.02.2023 (обновлено: 14:45 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/rossiya-1854796457.html
В США осознали неприятную правду о России
В США осознали неприятную правду о России - РИА Новости, 28.02.2023
В США осознали неприятную правду о России
Соединенным Штатам необходимо осознать, что на стороне России в украинском кризисе выступает практически все Южное полушарие, считает обозреватель портала... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:23
2023-02-28T14:45
в мире
россия
америка
украина
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо осознать, что на стороне России в украинском кризисе выступает практически все Южное полушарие, считает обозреватель портала American Thinker Андреа Видбург.По словам автора статьи, "Глобальный Юг" сделал свой выбор в пользу ведения надежного бизнеса с Москвой, даже в условиях давления со стороны западных стран."Когда дело доходит до украинского конфликта, Украина получает самую мощную поддержку со стороны Европы, которая издавна боится русских, и Америки, которая питает склонность к аутсайдерам и, возможно, имеет политиков, набивающих карманы украинскими деньгами. Однако за исключением новозеландской и австралийской англосферы, большая часть Южного полушария поддерживает Россию. То есть не только Китай поддерживает Путина; это почти везде в этой части мира", — пояснила обозреватель.Видбург заметила, что страны Южного полушария прислушиваются к России, так как доверие к Западу было давно подорвано."В то время как Запад одержим гендерами, блокировками и изменением климата, Южное полушарие живет в реальном мире, в мире бедности, голода и высоких цен на энергию из-за конфликтов и безумия изменения климата. Моя подруга регулярно ездит в Камбоджу, и она говорит, что карантин на Западе, который положил конец туризму и нарушил цепочку поставок товаров из Юго-Восточной Азии в Америку, оставил ее друзей такими нищими, что она удивляется, как они выжили", — поделилась обозреватель.При этом Россия, Китай и Индия предоставили странам юга вакцины от COVID-19, напомнила она.В подобных условиях Москва создала на "Глобальном Юге" новые возможности, отодвинувшие Запад на второй план."В мировой экономике больше не доминируют американцы, а Запад ничем не управляет, и у Глобального Юга действительно есть другие варианты. Мне нечего добавить к этому. Это самоочевидно и не требует пояснений. &lt;...&gt; Международному порядку, основанному на правилах, не доверяют, и он приходит в упадок. Короче говоря, одно лицемерие, с которым Запад, особенно Америка, меняет правила для себя по ходу дела", — резюмировала Видбург.Ранее сингапурский экс-дипломат, научный сотрудник Института азиатских исследований NUS Кишор Махбубани заявил, что большая часть стран мира отказалась вводить санкции против Москвы, так как не верит в западную версию конфликта на Украине, при этом по мере его затягивания симпатии к России растут.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854628368.html
https://ria.ru/20230228/vzaimonimanie-1854766719.html
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в мире, россия, америка, украина
В мире, Россия, Америка, Украина
В США осознали неприятную правду о России

American Thinker: Россию поддерживает большая часть Южного полушария наряду с Китаем

© AP Photo / Bilal HusseinАкция в поддержку России перед зданием штаб-квартиры ООН в Бейруте
Акция в поддержку России перед зданием штаб-квартиры ООН в Бейруте - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Bilal Hussein
Акция в поддержку России перед зданием штаб-квартиры ООН в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо осознать, что на стороне России в украинском кризисе выступает практически все Южное полушарие, считает обозреватель портала American Thinker Андреа Видбург.
По словам автора статьи, "Глобальный Юг" сделал свой выбор в пользу ведения надежного бизнеса с Москвой, даже в условиях давления со стороны западных стран.
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"Когда дело доходит до украинского конфликта, Украина получает самую мощную поддержку со стороны Европы, которая издавна боится русских, и Америки, которая питает склонность к аутсайдерам и, возможно, имеет политиков, набивающих карманы украинскими деньгами. Однако за исключением новозеландской и австралийской англосферы, большая часть Южного полушария поддерживает Россию. То есть не только Китай поддерживает Путина; это почти везде в этой части мира", — пояснила обозреватель.
Видбург заметила, что страны Южного полушария прислушиваются к России, так как доверие к Западу было давно подорвано.
"В то время как Запад одержим гендерами, блокировками и изменением климата, Южное полушарие живет в реальном мире, в мире бедности, голода и высоких цен на энергию из-за конфликтов и безумия изменения климата. Моя подруга регулярно ездит в Камбоджу, и она говорит, что карантин на Западе, который положил конец туризму и нарушил цепочку поставок товаров из Юго-Восточной Азии в Америку, оставил ее друзей такими нищими, что она удивляется, как они выжили", — поделилась обозреватель.
При этом Россия, Китай и Индия предоставили странам юга вакцины от COVID-19, напомнила она.
В подобных условиях Москва создала на "Глобальном Юге" новые возможности, отодвинувшие Запад на второй план.
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"В мировой экономике больше не доминируют американцы, а Запад ничем не управляет, и у Глобального Юга действительно есть другие варианты. Мне нечего добавить к этому. Это самоочевидно и не требует пояснений. <...> Международному порядку, основанному на правилах, не доверяют, и он приходит в упадок. Короче говоря, одно лицемерие, с которым Запад, особенно Америка, меняет правила для себя по ходу дела", — резюмировала Видбург.
Ранее сингапурский экс-дипломат, научный сотрудник Института азиатских исследований NUS Кишор Махбубани заявил, что большая часть стран мира отказалась вводить санкции против Москвы, так как не верит в западную версию конфликта на Украине, при этом по мере его затягивания симпатии к России растут.
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