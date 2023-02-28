https://ria.ru/20230228/rossiya-1854796457.html

В США осознали неприятную правду о России

В США осознали неприятную правду о России - РИА Новости, 28.02.2023

В США осознали неприятную правду о России

Соединенным Штатам необходимо осознать, что на стороне России в украинском кризисе выступает практически все Южное полушарие, считает обозреватель портала... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:23

2023-02-28T11:23

2023-02-28T14:45

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо осознать, что на стороне России в украинском кризисе выступает практически все Южное полушарие, считает обозреватель портала American Thinker Андреа Видбург.По словам автора статьи, "Глобальный Юг" сделал свой выбор в пользу ведения надежного бизнеса с Москвой, даже в условиях давления со стороны западных стран."Когда дело доходит до украинского конфликта, Украина получает самую мощную поддержку со стороны Европы, которая издавна боится русских, и Америки, которая питает склонность к аутсайдерам и, возможно, имеет политиков, набивающих карманы украинскими деньгами. Однако за исключением новозеландской и австралийской англосферы, большая часть Южного полушария поддерживает Россию. То есть не только Китай поддерживает Путина; это почти везде в этой части мира", — пояснила обозреватель.Видбург заметила, что страны Южного полушария прислушиваются к России, так как доверие к Западу было давно подорвано."В то время как Запад одержим гендерами, блокировками и изменением климата, Южное полушарие живет в реальном мире, в мире бедности, голода и высоких цен на энергию из-за конфликтов и безумия изменения климата. Моя подруга регулярно ездит в Камбоджу, и она говорит, что карантин на Западе, который положил конец туризму и нарушил цепочку поставок товаров из Юго-Восточной Азии в Америку, оставил ее друзей такими нищими, что она удивляется, как они выжили", — поделилась обозреватель.При этом Россия, Китай и Индия предоставили странам юга вакцины от COVID-19, напомнила она.В подобных условиях Москва создала на "Глобальном Юге" новые возможности, отодвинувшие Запад на второй план."В мировой экономике больше не доминируют американцы, а Запад ничем не управляет, и у Глобального Юга действительно есть другие варианты. Мне нечего добавить к этому. Это самоочевидно и не требует пояснений. <...> Международному порядку, основанному на правилах, не доверяют, и он приходит в упадок. Короче говоря, одно лицемерие, с которым Запад, особенно Америка, меняет правила для себя по ходу дела", — резюмировала Видбург.Ранее сингапурский экс-дипломат, научный сотрудник Института азиатских исследований NUS Кишор Махбубани заявил, что большая часть стран мира отказалась вводить санкции против Москвы, так как не верит в западную версию конфликта на Украине, при этом по мере его затягивания симпатии к России растут.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854628368.html

https://ria.ru/20230228/vzaimonimanie-1854766719.html

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854434926.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, америка, украина