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Глава РЭЦ рассказала о создании рабочих мест компаниями-экспортерами - РИА Новости, 28.02.2023
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19:54 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/rets-1854961832.html
Глава РЭЦ рассказала о создании рабочих мест компаниями-экспортерами
Глава РЭЦ рассказала о создании рабочих мест компаниями-экспортерами - РИА Новости, 28.02.2023
Глава РЭЦ рассказала о создании рабочих мест компаниями-экспортерами
Число рабочих мест, которые обеспечивают предприятия-экспортеры несырьевого неэнергетического сектора в России, превысило 5,5 миллиона в 2021 году, сообщила... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:54
2023-02-28T19:54
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число рабочих мест, которые обеспечивают предприятия-экспортеры несырьевого неэнергетического сектора в России, превысило 5,5 миллиона в 2021 году, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."За последние шесть лет количество компаний, являющихся несырьевыми неэнергетическими экспортерами, выросло более чем на 40%. Этот рост был, в первую очередь, обеспечен малыми и средними предприятиями, число которых выросло более чем на 55%. Вместе с количеством экспортеров растет и количество рабочих мест, которые напрямую ассоциированы с экспортной деятельностью", - сказала Никишина, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике, посвященному мерам поддержки отечественных участников ВЭД в условиях санкционного давления по итогам 2022 года.Глава центра отметила, что "по оценкам Группы РЭЦ, за 2021 год число таких рабочих мест превысило 5,5 миллиона".В заседании также принимали участие председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
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экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Глава РЭЦ рассказала о создании рабочих мест компаниями-экспортерами

Глава РЭЦ Никишина: компании-экспортеры в России создают более 5,5 миллиона рабочих мест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число рабочих мест, которые обеспечивают предприятия-экспортеры несырьевого неэнергетического сектора в России, превысило 5,5 миллиона в 2021 году, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

"За последние шесть лет количество компаний, являющихся несырьевыми неэнергетическими экспортерами, выросло более чем на 40%. Этот рост был, в первую очередь, обеспечен малыми и средними предприятиями, число которых выросло более чем на 55%. Вместе с количеством экспортеров растет и количество рабочих мест, которые напрямую ассоциированы с экспортной деятельностью", - сказала Никишина, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике, посвященному мерам поддержки отечественных участников ВЭД в условиях санкционного давления по итогам 2022 года.

Глава центра отметила, что "по оценкам Группы РЭЦ, за 2021 год число таких рабочих мест превысило 5,5 миллиона".

В заседании также принимали участие председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
Томаты - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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20 февраля, 12:46
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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