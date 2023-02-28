https://ria.ru/20230228/rets-1854961832.html

Глава РЭЦ рассказала о создании рабочих мест компаниями-экспортерами

Глава РЭЦ рассказала о создании рабочих мест компаниями-экспортерами - РИА Новости, 28.02.2023

Глава РЭЦ рассказала о создании рабочих мест компаниями-экспортерами

Число рабочих мест, которые обеспечивают предприятия-экспортеры несырьевого неэнергетического сектора в России, превысило 5,5 миллиона в 2021 году, сообщила... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:54

2023-02-28T19:54

2023-02-28T19:54

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число рабочих мест, которые обеспечивают предприятия-экспортеры несырьевого неэнергетического сектора в России, превысило 5,5 миллиона в 2021 году, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."За последние шесть лет количество компаний, являющихся несырьевыми неэнергетическими экспортерами, выросло более чем на 40%. Этот рост был, в первую очередь, обеспечен малыми и средними предприятиями, число которых выросло более чем на 55%. Вместе с количеством экспортеров растет и количество рабочих мест, которые напрямую ассоциированы с экспортной деятельностью", - сказала Никишина, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике, посвященному мерам поддержки отечественных участников ВЭД в условиях санкционного давления по итогам 2022 года.Глава центра отметила, что "по оценкам Группы РЭЦ, за 2021 год число таких рабочих мест превысило 5,5 миллиона".В заседании также принимали участие председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

https://ria.ru/20230220/vystavka-1853129226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)