Глава РЭЦ рассказала о создании рабочих мест компаниями-экспортерами
Глава РЭЦ Никишина: компании-экспортеры в России создают более 5,5 миллиона рабочих мест
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число рабочих мест, которые обеспечивают предприятия-экспортеры несырьевого неэнергетического сектора в России, превысило 5,5 миллиона в 2021 году, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"За последние шесть лет количество компаний, являющихся несырьевыми неэнергетическими экспортерами, выросло более чем на 40%. Этот рост был, в первую очередь, обеспечен малыми и средними предприятиями, число которых выросло более чем на 55%. Вместе с количеством экспортеров растет и количество рабочих мест, которые напрямую ассоциированы с экспортной деятельностью", - сказала Никишина, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике, посвященному мерам поддержки отечественных участников ВЭД в условиях санкционного давления по итогам 2022 года.
Глава центра отметила, что "по оценкам Группы РЭЦ, за 2021 год число таких рабочих мест превысило 5,5 миллиона".
В заседании также принимали участие председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
"За последние шесть лет количество компаний, являющихся несырьевыми неэнергетическими экспортерами, выросло более чем на 40%. Этот рост был, в первую очередь, обеспечен малыми и средними предприятиями, число которых выросло более чем на 55%. Вместе с количеством экспортеров растет и количество рабочих мест, которые напрямую ассоциированы с экспортной деятельностью", - сказала Никишина, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике, посвященному мерам поддержки отечественных участников ВЭД в условиях санкционного давления по итогам 2022 года.
Глава центра отметила, что "по оценкам Группы РЭЦ, за 2021 год число таких рабочих мест превысило 5,5 миллиона".
В заседании также принимали участие председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.