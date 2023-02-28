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Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны - РИА Новости, 28.02.2023
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13:29 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/razvitie-1854836580.html
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны - РИА Новости, 28.02.2023
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны
Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные во вторник данные социологического опроса,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:29
2023-02-28T13:29
в мире
молдавия
россия
майя санду
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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные во вторник данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 31,8% (32,2% в декабре). Недовольны выбранным направлением 57% (58% ранее). Не смогли ответить 10,6% респондентов (8,8% ранее). Опрос проводился в период с 15 по 24 февраля, в нем приняли участие 1040 человек из 394 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%. Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае прошлого года. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Антиправительственные протесты после небольшого перерыва возобновились с 19 февраля.
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60
353
60
в мире, молдавия, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны

Опрос iData: около 60 процентов жителей Молдавии недовольны путем развития страны

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные во вторник данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 31,8% (32,2% в декабре). Недовольны выбранным направлением 57% (58% ранее). Не смогли ответить 10,6% респондентов (8,8% ранее).
Опрос проводился в период с 15 по 24 февраля, в нем приняли участие 1040 человек из 394 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае прошлого года. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Антиправительственные протесты после небольшого перерыва возобновились с 19 февраля.
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос
27 февраля, 16:49
 
В миреМолдавияРоссияМайя Санду
 
 
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