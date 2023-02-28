https://ria.ru/20230228/putin-1854874178.html

Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой

Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой - РИА Новости, 28.02.2023

Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой

Доверие жителей Донбасса и Новороссии - надежная и главная опора, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:50

2023-02-28T15:50

2023-02-28T16:01

донбасс

новороссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Доверие жителей Донбасса и Новороссии - надежная и главная опора, заявил президент России Владимир Путин."Обязательно надо работать с людьми, помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии - это наша, ваша надежная, самая главная опора", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20230221/donbass-1853512776.html

донбасс

новороссия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, новороссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, владимир путин, россия