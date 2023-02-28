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Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой - РИА Новости, 28.02.2023
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15:50 28.02.2023 (обновлено: 16:01 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/putin-1854874178.html
Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой
Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой - РИА Новости, 28.02.2023
Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой
Доверие жителей Донбасса и Новороссии - надежная и главная опора, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:50
2023-02-28T16:01
донбасс
новороссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Доверие жителей Донбасса и Новороссии - надежная и главная опора, заявил президент России Владимир Путин."Обязательно надо работать с людьми, помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии - это наша, ваша надежная, самая главная опора", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20230221/donbass-1853512776.html
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донбасс, новороссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, владимир путин, россия
Донбасс, Новороссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Владимир Путин, Россия
Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой

Президент Путин назвал доверие жителей Донбасса и Новороссии надежной опорой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБаннер "Наш выбор - Россия!" на одном из зданий в Донецке
Баннер Наш выбор - Россия! на одном из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Баннер "Наш выбор - Россия!" на одном из зданий в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Доверие жителей Донбасса и Новороссии - надежная и главная опора, заявил президент России Владимир Путин.
"Обязательно надо работать с людьми, помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии - это наша, ваша надежная, самая главная опора", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.
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ДонбассНовороссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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