https://ria.ru/20230228/putin-1854874178.html
Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой
Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой - РИА Новости, 28.02.2023
Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой
Доверие жителей Донбасса и Новороссии - надежная и главная опора, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:50
2023-02-28T15:50
2023-02-28T16:01
донбасс
новороссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Доверие жителей Донбасса и Новороссии - надежная и главная опора, заявил президент России Владимир Путин."Обязательно надо работать с людьми, помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии - это наша, ваша надежная, самая главная опора", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20230221/donbass-1853512776.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, новороссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, владимир путин, россия
Донбасс, Новороссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Владимир Путин, Россия
Путин назвал доверие жителей Донбасса надежной опорой
Президент Путин назвал доверие жителей Донбасса и Новороссии надежной опорой