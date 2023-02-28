https://ria.ru/20230228/putin-1854871858.html
Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество
Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество
Надо выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество РФ, использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:42
2023-02-28T15:42
2023-02-28T15:56
россия
безопасность
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Надо выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество РФ, использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ."И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество и использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество
Путин призвал выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть общество
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Надо выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество РФ, использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
"И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество и использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию", - сказал Путин.
Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин