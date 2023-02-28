Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 28.02.2023 (обновлено: 15:56 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/putin-1854871858.html
Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество
Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество
Надо выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество РФ, использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:42
2023-02-28T15:56
россия
безопасность
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Надо выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество РФ, использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ."И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество и использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество

Путин призвал выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть общество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Надо выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество РФ, использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
"И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество и использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин
Вчера, 15:45
 
РоссияБезопасностьВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала