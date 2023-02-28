https://ria.ru/20230228/putin-1854871858.html

Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество

Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество - РИА Новости, 28.02.2023

Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество

Надо выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество РФ, использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм, заявил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:42

2023-02-28T15:42

2023-02-28T15:56

россия

безопасность

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Надо выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество РФ, использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ."И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество и использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)