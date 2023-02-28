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Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры - РИА Новости, 28.02.2023
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15:40 28.02.2023 (обновлено: 15:59 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/putin-1854871233.html
Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры
Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры
Объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК нужно постоянно держать в поле зрения, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:40
2023-02-28T15:59
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК нужно постоянно держать в поле зрения, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии ФСБ."Нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭКа", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html
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безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры

Путин призвал держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК нужно постоянно держать в поле зрения, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии ФСБ.
"Нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭКа", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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БезопасностьВладимир ПутинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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