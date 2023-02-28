https://ria.ru/20230228/putin-1854871233.html
Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры
Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры
Объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК нужно постоянно держать в поле зрения, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:40
2023-02-28T15:40
2023-02-28T15:59
безопасность
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК нужно постоянно держать в поле зрения, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии ФСБ."Нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭКа", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры
Путин призвал держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК нужно постоянно держать в поле зрения, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии ФСБ.
"Нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭКа", - сказал Путин.
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