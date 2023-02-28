https://ria.ru/20230228/putin-1854871233.html

Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры

Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры - РИА Новости, 28.02.2023

Путин призвал держать в поле зрения объекты инфраструктуры

Объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК нужно постоянно держать в поле зрения, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:40

2023-02-28T15:40

2023-02-28T15:59

безопасность

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК нужно постоянно держать в поле зрения, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии ФСБ."Нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭКа", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)