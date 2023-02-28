https://ria.ru/20230228/putin-1854869399.html

Путин на коллегии ФСБ призвал учесть факторы, о которых говорил в послании

Путин на коллегии ФСБ призвал учесть факторы, о которых говорил в послании - РИА Новости, 28.02.2023

Путин на коллегии ФСБ призвал учесть факторы, о которых говорил в послании

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ во вторник призвал учесть факторы, о которых говорил в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:35

2023-02-28T15:35

2023-02-28T15:58

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ во вторник призвал учесть факторы, о которых говорил в послании Федеральному собранию."Конечно же, прошу учесть те внутренние и внешние факторы, а также базовые задачи развития, о которых говорил на прошлой неделе в послании Федеральному Собранию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230228/zadachi-1854876976.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин