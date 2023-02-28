https://ria.ru/20230228/putin-1854869399.html
Путин на коллегии ФСБ призвал учесть факторы, о которых говорил в послании
Путин на коллегии ФСБ призвал учесть факторы, о которых говорил в послании - РИА Новости, 28.02.2023
Путин на коллегии ФСБ призвал учесть факторы, о которых говорил в послании
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ во вторник призвал учесть факторы, о которых говорил в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:35
2023-02-28T15:35
2023-02-28T15:58
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ во вторник призвал учесть факторы, о которых говорил в послании Федеральному собранию."Конечно же, прошу учесть те внутренние и внешние факторы, а также базовые задачи развития, о которых говорил на прошлой неделе в послании Федеральному Собранию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230228/zadachi-1854876976.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
Путин на коллегии ФСБ призвал учесть факторы, о которых говорил в послании
Президент Путин на коллегии ФСБ призвал учесть факторы, о которых он говорил в послании