https://ria.ru/20230228/putin-1854741034.html

Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле

Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.02.2023

Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле

Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина, цели спецоперации и курс развития с опорой на собственные силы, заявил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T01:30

2023-02-28T01:30

2023-02-28T01:30

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина, цели спецоперации и курс развития с опорой на собственные силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что на протяжении года уровень поддержки Путина фактически не меняется. "И, наверное, это залог того, что мы будем сохранять этот тонкий баланс доверия", - добавил он.

https://ria.ru/20230223/neonatsizm-1853904615.html

россия

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2023

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владимир путин, дмитрий песков, россия