https://ria.ru/20230228/putin-1854741034.html
Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле
Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.02.2023
Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле
Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина, цели спецоперации и курс развития с опорой на собственные силы, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T01:30
2023-02-28T01:30
2023-02-28T01:30
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина, цели спецоперации и курс развития с опорой на собственные силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что на протяжении года уровень поддержки Путина фактически не меняется. "И, наверное, это залог того, что мы будем сохранять этот тонкий баланс доверия", - добавил он.
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владимир путин, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле
Песков: подавляющее большинство россиян полностью поддерживает Путина и цели СВО