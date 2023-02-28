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Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.02.2023
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Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле
Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.02.2023
Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле
Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина, цели спецоперации и курс развития с опорой на собственные силы, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T01:30
2023-02-28T01:30
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина, цели спецоперации и курс развития с опорой на собственные силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что на протяжении года уровень поддержки Путина фактически не меняется. "И, наверное, это залог того, что мы будем сохранять этот тонкий баланс доверия", - добавил он.
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владимир путин, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
01:30 28.02.2023
 
Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, заявили в Кремле

Песков: подавляющее большинство россиян полностью поддерживает Путина и цели СВО

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина, цели спецоперации и курс развития с опорой на собственные силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены СВО. Подавляющее большинство нашего населения поддерживает экономический курс развития с опорой на собственные силы", - сказал он в интервью "Известиям".
Песков отметил, что на протяжении года уровень поддержки Путина фактически не меняется.
"И, наверное, это залог того, что мы будем сохранять этот тонкий баланс доверия", - добавил он.
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