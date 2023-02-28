https://ria.ru/20230228/putin-1854735100.html

Песков: россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем

Песков: россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем - РИА Новости, 28.02.2023

Песков: россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем

Россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем, этим людям самим жить с осуждением общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:26

2023-02-28T00:26

2023-02-28T01:44

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем, этим людям самим жить с осуждением общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Общество формирует единый подход к тем, кто делает какие-то ошибки, к тем, кто становится предателем. Об этом тоже говорит Путин — что мы не будем никого наказывать. Им самим жить с тем, что уже осудило наше общество", - сказал он в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20230221/prioritet-1853360093.html

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дмитрий песков, россия