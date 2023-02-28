https://ria.ru/20230228/putin-1854735100.html
Песков: россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем
Песков: россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем - РИА Новости, 28.02.2023
Песков: россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем
Россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем, этим людям самим жить с осуждением общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:26
2023-02-28T00:26
2023-02-28T01:44
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем, этим людям самим жить с осуждением общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Общество формирует единый подход к тем, кто делает какие-то ошибки, к тем, кто становится предателем. Об этом тоже говорит Путин — что мы не будем никого наказывать. Им самим жить с тем, что уже осудило наше общество", - сказал он в интервью "Известиям".
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дмитрий песков, россия
00:26 28.02.2023 (обновлено: 01:44 28.02.2023)
Песков: россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем
Песков: россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне сами формируют подход к тем, кто становится предателем, этим людям самим жить с осуждением общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Общество формирует единый подход к тем, кто делает какие-то ошибки, к тем, кто становится предателем. Об этом тоже говорит Путин — что мы не будем никого наказывать. Им самим жить с тем, что уже осудило наше общество", - сказал он в интервью "Известиям".