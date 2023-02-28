https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854790168.html

Стало известно, сколько туристов посетили горнолыжные курорты Кавказа

Стало известно, сколько туристов посетили горнолыжные курорты Кавказа - РИА Новости, 28.02.2023

Стало известно, сколько туристов посетили горнолыжные курорты Кавказа

На горнолыжных курортах Северного Кавказа отчитались о числе туристов, посетивших склоны в длинные февральские выходные. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:21

2023-02-28T11:21

2023-02-28T11:48

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На горнолыжных курортах Северного Кавказа отчитались о числе туристов, посетивших склоны в длинные февральские выходные.На "Архызе", "Эльбрусе" и "Ведучи" провели короткие каникулы более 65 тысяч отдыхающих, свидетельствует статистика управляющей компании "Кавказ.РФ". Это на 36 процентов больше, чем в прошлом году.Наибольшая динамика была отмечена на курорте "Ведучи" в Чечне. По словам гендиректора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова, за четыре дня там отдохнуло в 4,5 раза больше гостей, чем год назад.В расположенном в Карачаево-Черкесии "Архызе" пик посещаемости пришелся на 24 февраля, когда одновременно отдыхало почти 14 тысяч туристов. На "Эльбрусе", что в Кабардино-Балкарии, было зафиксировано почти семь тысяч приезжих. Для сравнения: в новогодние праздники поток гостей в течение дня составлял максимальные десять и пять тысяч соответственно.С начала года курорты под управлением "Кавказ.РФ" посетило около 600 тысяч туристов, что на 12 процентов выше уровня 2022 года.

https://ria.ru/20230223/chechnya-1853618187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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