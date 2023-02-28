https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854790168.html
Стало известно, сколько туристов посетили горнолыжные курорты Кавказа
Стало известно, сколько туристов посетили горнолыжные курорты Кавказа - РИА Новости, 28.02.2023
Стало известно, сколько туристов посетили горнолыжные курорты Кавказа
На горнолыжных курортах Северного Кавказа отчитались о числе туристов, посетивших склоны в длинные февральские выходные. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:21
2023-02-28T11:21
2023-02-28T11:48
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На горнолыжных курортах Северного Кавказа отчитались о числе туристов, посетивших склоны в длинные февральские выходные.На "Архызе", "Эльбрусе" и "Ведучи" провели короткие каникулы более 65 тысяч отдыхающих, свидетельствует статистика управляющей компании "Кавказ.РФ". Это на 36 процентов больше, чем в прошлом году.Наибольшая динамика была отмечена на курорте "Ведучи" в Чечне. По словам гендиректора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова, за четыре дня там отдохнуло в 4,5 раза больше гостей, чем год назад.В расположенном в Карачаево-Черкесии "Архызе" пик посещаемости пришелся на 24 февраля, когда одновременно отдыхало почти 14 тысяч туристов. На "Эльбрусе", что в Кабардино-Балкарии, было зафиксировано почти семь тысяч приезжих. Для сравнения: в новогодние праздники поток гостей в течение дня составлял максимальные десять и пять тысяч соответственно.С начала года курорты под управлением "Кавказ.РФ" посетило около 600 тысяч туристов, что на 12 процентов выше уровня 2022 года.
https://ria.ru/20230223/chechnya-1853618187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, кавказ, северный кавказ, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Кавказ, Северный Кавказ, отдых в России
Стало известно, сколько туристов посетили горнолыжные курорты Кавказа
Кавказ.РФ: "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" в февральские каникулы посетили 65 тысяч туристов
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
На горнолыжных курортах Северного Кавказа отчитались
о числе туристов, посетивших склоны в длинные февральские выходные.
На "Архызе", "Эльбрусе" и "Ведучи" провели короткие каникулы более 65 тысяч отдыхающих, свидетельствует статистика управляющей компании "Кавказ.РФ". Это на 36 процентов больше, чем в прошлом году.
Наибольшая динамика была отмечена на курорте "Ведучи" в Чечне. По словам гендиректора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова, за четыре дня там отдохнуло в 4,5 раза больше гостей, чем год назад.
В расположенном в Карачаево-Черкесии "Архызе" пик посещаемости пришелся на 24 февраля, когда одновременно отдыхало почти 14 тысяч туристов. На "Эльбрусе", что в Кабардино-Балкарии, было зафиксировано почти семь тысяч приезжих. Для сравнения: в новогодние праздники поток гостей в течение дня составлял максимальные десять и пять тысяч соответственно.
С начала года курорты под управлением "Кавказ.РФ" посетило около 600 тысяч туристов, что на 12 процентов выше уровня 2022 года.
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