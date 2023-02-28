Рейтинг@Mail.ru
В РСТ рассказали, сколько будет стоить отдых летом в Краснодарском крае - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:15 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854664626.html
В РСТ рассказали, сколько будет стоить отдых летом в Краснодарском крае
В РСТ рассказали, сколько будет стоить отдых летом в Краснодарском крае - РИА Новости, 28.02.2023
В РСТ рассказали, сколько будет стоить отдых летом в Краснодарском крае
Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла минимум на 15 процентов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:15
2023-02-28T12:15
туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
российский союз туриндустрии (рст)
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801814261_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_54e73270d550bc8af68bccc92eedb034.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла минимум на 15 процентов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Он отметил, что на внутреннем рынке цены растут, поскольку спрос превышает предложение. "Мы видим, что Краснодарский край так значительно поднимает цены — минимум на 15 процентов, по нашим данным", — сказал Уманский. На фоне Краснодарского края в выгодном свете предстает Абхазия — как направление для демократичного отдыха. Он отметил "большой спрос и большой объем продаж" на туры в республику. Президент РСТ также отметил падение интереса к путевкам в Крым. При этом в пресс-службе союза сообщили, что продажи летних туров на полуостров снизились на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется отдых в восточной части региона.
https://ria.ru/20230217/sochi-1852516249.html
краснодарский край
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801814261_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0fc9b218f30a77c7a097910e7778093d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), абхазия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), Абхазия
В РСТ рассказали, сколько будет стоить отдых летом в Краснодарском крае

РСТ: стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла на 15 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦентральный пляж в Анапе
Центральный пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла минимум на 15 процентов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Он отметил, что на внутреннем рынке цены растут, поскольку спрос превышает предложение. "Мы видим, что Краснодарский край так значительно поднимает цены — минимум на 15 процентов, по нашим данным", — сказал Уманский.
На фоне Краснодарского края в выгодном свете предстает Абхазия — как направление для демократичного отдыха. Он отметил "большой спрос и большой объем продаж" на туры в республику.
Президент РСТ также отметил падение интереса к путевкам в Крым. При этом в пресс-службе союза сообщили, что продажи летних туров на полуостров снизились на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется отдых в восточной части региона.
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Туроператор назвал самые популярные развлечения в Сочи весной
17 февраля, 04:18
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Абхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала