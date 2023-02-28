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В РСТ рассказали, сколько будет стоить отдых летом в Краснодарском крае
В РСТ рассказали, сколько будет стоить отдых летом в Краснодарском крае - РИА Новости, 28.02.2023
В РСТ рассказали, сколько будет стоить отдых летом в Краснодарском крае
Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла минимум на 15 процентов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:15
2023-02-28T12:15
2023-02-28T12:15
туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
российский союз туриндустрии (рст)
абхазия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла минимум на 15 процентов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Он отметил, что на внутреннем рынке цены растут, поскольку спрос превышает предложение. "Мы видим, что Краснодарский край так значительно поднимает цены — минимум на 15 процентов, по нашим данным", — сказал Уманский. На фоне Краснодарского края в выгодном свете предстает Абхазия — как направление для демократичного отдыха. Он отметил "большой спрос и большой объем продаж" на туры в республику. Президент РСТ также отметил падение интереса к путевкам в Крым. При этом в пресс-службе союза сообщили, что продажи летних туров на полуостров снизились на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется отдых в восточной части региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), абхазия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), Абхазия
В РСТ рассказали, сколько будет стоить отдых летом в Краснодарском крае
РСТ: стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла на 15 процентов
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла минимум на 15 процентов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Он отметил, что на внутреннем рынке цены растут, поскольку спрос превышает предложение. "Мы видим, что Краснодарский край так значительно поднимает цены — минимум на 15 процентов, по нашим данным", — сказал Уманский.
На фоне Краснодарского края в выгодном свете предстает Абхазия
— как направление для демократичного отдыха. Он отметил "большой спрос и большой объем продаж" на туры в республику.
Президент РСТ также отметил падение интереса к путевкам в Крым. При этом в пресс-службе союза сообщили, что продажи летних туров на полуостров снизились на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется отдых в восточной части региона.
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