https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854576474.html
Россияне рассказали, где проведут отпуск в этом году
Россияне рассказали, где проведут отпуск в этом году - РИА Новости, 28.02.2023
Россияне рассказали, где проведут отпуск в этом году
Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют отдыхать в 2023 году, сообщает Туту. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T03:04
2023-02-28T03:04
2023-02-28T03:04
туризм
туризм
новости - туризм
мальдивы
таиланд
отдых в россии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют отдыхать в 2023 году, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди 1400 пользователей и выяснили, что самым популярным вариантом отдыха оказались прогулки по красивым городам. Так ответили 18 процентов путешественников.Активные туры по России — сплавы, трекинг, велопутешествия — привлекают 16 процентов респондентов. Столько же настроены на классический отпуск на море в РФ.Примерно каждый десятый турист (11 процентов) нацелен на заграничные пляжи и экзотические направления: Мальдивы, Таиланд, ОАЭ.Около восьми процентов опрошенных мечтают в этом году пожить в глэмпинге или палатке, главное — на природе. Семь процентов хотели бы поехать в гастротур, столько же выберут образовательную поездку с музеями, выставками и экскурсиями.Европу планируют посетить семь процентов опрошенных. Страны ближнего зарубежья — Армению, Грузию и Узбекистан — будут открывать для себя шесть процентов респондентов, а четыре процента отправятся в круиз.
https://ria.ru/20230225/sanatorii-1853085917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мальдивы, таиланд, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Таиланд, отдых в России
Россияне рассказали, где проведут отпуск в этом году
Опрос: большинство россиян хотели бы провести отпуск в активных и познавательных турах