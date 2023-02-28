https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854576474.html

Россияне рассказали, где проведут отпуск в этом году

Россияне рассказали, где проведут отпуск в этом году - РИА Новости, 28.02.2023

Россияне рассказали, где проведут отпуск в этом году

Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют отдыхать в 2023 году, сообщает Туту. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T03:04

2023-02-28T03:04

2023-02-28T03:04

туризм

туризм

новости - туризм

мальдивы

таиланд

отдых в россии

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют отдыхать в 2023 году, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди 1400 пользователей и выяснили, что самым популярным вариантом отдыха оказались прогулки по красивым городам. Так ответили 18 процентов путешественников.Активные туры по России — сплавы, трекинг, велопутешествия — привлекают 16 процентов респондентов. Столько же настроены на классический отпуск на море в РФ.Примерно каждый десятый турист (11 процентов) нацелен на заграничные пляжи и экзотические направления: Мальдивы, Таиланд, ОАЭ.Около восьми процентов опрошенных мечтают в этом году пожить в глэмпинге или палатке, главное — на природе. Семь процентов хотели бы поехать в гастротур, столько же выберут образовательную поездку с музеями, выставками и экскурсиями.Европу планируют посетить семь процентов опрошенных. Страны ближнего зарубежья — Армению, Грузию и Узбекистан — будут открывать для себя шесть процентов респондентов, а четыре процента отправятся в круиз.

https://ria.ru/20230225/sanatorii-1853085917.html

мальдивы

таиланд

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мальдивы, таиланд, отдых в россии