https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854758683.html

В Минобороны пообещали ответить на возможную провокацию на Украине

В Минобороны пообещали ответить на возможную провокацию на Украине - РИА Новости, 28.02.2023

В Минобороны пообещали ответить на возможную провокацию на Украине

В случае провокации Запада с использованием токсичных химикатов на Украине истинные виновники будут установлены МО РФ и наказаны, сообщил начальник войск... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:27

2023-02-28T08:27

2023-02-28T08:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

игорь кириллов

безопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В случае провокации Запада с использованием токсичных химикатов на Украине истинные виновники будут установлены МО РФ и наказаны, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге о подготовке Западом масштабных провокаций с применением токсичных химикатов на Украине. По его словам, факты говорят о попытке США провести масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного вещества Би-Зет, которое является табельным отравляющим веществом армии США, широко применялось во Вьетнаме, вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации. "Предупреждаем, что в случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут нами установлены и наказаны", - сказал Кириллов. Генерал добавил, что Минобороны РФ продолжит работу по разоблачению преступной деятельности Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

https://ria.ru/20230228/poezd-1854756654.html

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, игорь кириллов, безопасность