https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854758683.html
В Минобороны пообещали ответить на возможную провокацию на Украине
В Минобороны пообещали ответить на возможную провокацию на Украине - РИА Новости, 28.02.2023
В Минобороны пообещали ответить на возможную провокацию на Украине
В случае провокации Запада с использованием токсичных химикатов на Украине истинные виновники будут установлены МО РФ и наказаны, сообщил начальник войск... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:27
2023-02-28T08:27
2023-02-28T08:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
игорь кириллов
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В случае провокации Запада с использованием токсичных химикатов на Украине истинные виновники будут установлены МО РФ и наказаны, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге о подготовке Западом масштабных провокаций с применением токсичных химикатов на Украине. По его словам, факты говорят о попытке США провести масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного вещества Би-Зет, которое является табельным отравляющим веществом армии США, широко применялось во Вьетнаме, вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации. "Предупреждаем, что в случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут нами установлены и наказаны", - сказал Кириллов. Генерал добавил, что Минобороны РФ продолжит работу по разоблачению преступной деятельности Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.
https://ria.ru/20230228/poezd-1854756654.html
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РИА Новости
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украина, россия, сша, игорь кириллов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Игорь Кириллов, Безопасность
В Минобороны пообещали ответить на возможную провокацию на Украине
Минобороны: в случае провокации Запада с химикатами на Украине виновники будут наказаны