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Премьер ДНР опроверг данные о перемещении производств в Ростовскую область - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:54 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/proizvodstva-1854968800.html
Премьер ДНР опроверг данные о перемещении производств в Ростовскую область
Премьер ДНР опроверг данные о перемещении производств в Ростовскую область - РИА Новости, 28.02.2023
Премьер ДНР опроверг данные о перемещении производств в Ростовскую область
Глава правительства ДНР Виталий Хоценко опроверг сообщения СМИ о переводе производств из ДНР в Ростовскую область: перед республикой стоит задача развития... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T20:54
2023-02-28T20:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ростовская область
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Глава правительства ДНР Виталий Хоценко опроверг сообщения СМИ о переводе производств из ДНР в Ростовскую область: перед республикой стоит задача развития производства на своей территории. "Ряд СМИ сегодня опубликовал информацию о перемещении наших промышленных производств в Ростовскую область. Странная новость... Все функционирующие металлургические и машиностроительные предприятия Донецкой Народной Республики работают в штатном режиме", - написал Хоценко в своем Telegram-канале. Он напомнил, что одной из приоритетных задач для властей было и остается "восстановление и развитие производственных мощностей на территории Донецкой Народной Республики, а также укрепление сотрудничества с субъектами Российской Федерации в сфере промышленности". "Ничего и никуда передавать и переносить не планируется. Напротив, будем восстанавливать и развивать промышленность и производства, чтобы у наших людей были рабочие места с достойной заработной платой", - заверил он.
https://ria.ru/20230228/obstrely-1854772820.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, ростовская область, виталий хоценко
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Виталий Хоценко
Премьер ДНР опроверг данные о перемещении производств в Ростовскую область

Премьер ДНР Хоценко опроверг сообщения СМИ о перемещении производств в Ростовскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Глава правительства ДНР Виталий Хоценко опроверг сообщения СМИ о переводе производств из ДНР в Ростовскую область: перед республикой стоит задача развития производства на своей территории.
"Ряд СМИ сегодня опубликовал информацию о перемещении наших промышленных производств в Ростовскую область. Странная новость... Все функционирующие металлургические и машиностроительные предприятия Донецкой Народной Республики работают в штатном режиме", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что одной из приоритетных задач для властей было и остается "восстановление и развитие производственных мощностей на территории Донецкой Народной Республики, а также укрепление сотрудничества с субъектами Российской Федерации в сфере промышленности".
"Ничего и никуда передавать и переносить не планируется. Напротив, будем восстанавливать и развивать промышленность и производства, чтобы у наших людей были рабочие места с достойной заработной платой", - заверил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРостовская областьВиталий Хоценко
 
 
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