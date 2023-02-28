https://ria.ru/20230228/proizvodstva-1854968800.html

Премьер ДНР опроверг данные о перемещении производств в Ростовскую область

Премьер ДНР опроверг данные о перемещении производств в Ростовскую область - РИА Новости, 28.02.2023

Премьер ДНР опроверг данные о перемещении производств в Ростовскую область

Глава правительства ДНР Виталий Хоценко опроверг сообщения СМИ о переводе производств из ДНР в Ростовскую область: перед республикой стоит задача развития... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T20:54

2023-02-28T20:54

2023-02-28T20:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ростовская область

виталий хоценко

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Глава правительства ДНР Виталий Хоценко опроверг сообщения СМИ о переводе производств из ДНР в Ростовскую область: перед республикой стоит задача развития производства на своей территории. "Ряд СМИ сегодня опубликовал информацию о перемещении наших промышленных производств в Ростовскую область. Странная новость... Все функционирующие металлургические и машиностроительные предприятия Донецкой Народной Республики работают в штатном режиме", - написал Хоценко в своем Telegram-канале. Он напомнил, что одной из приоритетных задач для властей было и остается "восстановление и развитие производственных мощностей на территории Донецкой Народной Республики, а также укрепление сотрудничества с субъектами Российской Федерации в сфере промышленности". "Ничего и никуда передавать и переносить не планируется. Напротив, будем восстанавливать и развивать промышленность и производства, чтобы у наших людей были рабочие места с достойной заработной платой", - заверил он.

https://ria.ru/20230228/obstrely-1854772820.html

донецкая народная республика

ростовская область

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донецкая народная республика, ростовская область, виталий хоценко