https://ria.ru/20230228/pridnestrove-1854854009.html

МВД Приднестровья опровергло сообщения по радио о воздушной тревоге

МВД Приднестровья опровергло сообщения по радио о воздушной тревоге - РИА Новости, 28.02.2023

МВД Приднестровья опровергло сообщения по радио о воздушной тревоге

Сообщения по радио в Приднестровье об объявлении воздушной тревоги, прозвучавшие во вторник, были ложными, говорится в сообщении МВД непризнанной... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:39

2023-02-28T14:39

2023-02-28T14:39

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ТИРАСПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Сообщения по радио в Приднестровье об объявлении воздушной тревоги, прозвучавшие во вторник, были ложными, говорится в сообщении МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. "Сегодня, 28 февраля, в утренние часы неуставными лицами произошло несанкционированное вмешательство в эфирное вещание некоторых российских радиостанций, ретранслируемых на территории Приднестровской Молдавской республики с сообщением о том, что объявлена воздушная тревога и необходимо гражданам укрыться. Данное сообщение является ложью и не соответствует действительности", - сообщили в МВД. В ведомстве добавили, что не запускали систему экстренного оповещения населения. "Просим всех сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации", - отметили в МВД. Как сообщили ранее во вторник в пресс-службе МЧС РФ, в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах России в эфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге.

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

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Кирилл Волков

в мире, приднестровская молдавская республика, россия