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В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту - РИА Новости, 28.02.2023
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Религия
 
18:11 28.02.2023 (обновлено: 18:29 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/pravoslavie-1854927244.html
В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту
В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту - РИА Новости, 28.02.2023
В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту
Невыдача диплома на новое имя студенту, сменившему пол во время обучения, находится в компетенции православного вуза, где он обучался, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:11
2023-02-28T18:29
религия
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москва
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Невыдача диплома на новое имя студенту, сменившему пол во время обучения, находится в компетенции православного вуза, где он обучался, сказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, добавив, что поддерживает позицию администрации вуза. Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что в Москве неназванный "православный вуз" отказался выдать диплом на новое имя студенту, который сменил пол во время обучения. Студент якобы направил жалобу на это в Рособрнадзор, обратившись также в суд. "Это компетенция вуза. Могу лишь сказать, что поддерживаю позицию администрации", – сказал Козлов РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли есть такой конфликт и как он разрешается.
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общество, русская православная церковь, образование - общество, москва
Религия, Общество, Русская православная церковь, Образование - Общество, Москва
В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту

Протоиерей Максим Козлов поддержал вуз, не выдавший диплом студенту, сменившему пол

CC BY 2.0 / Vjacheslav Shigurov / Протоиерей Максим КозловПротоиерей Максим Козлов
Протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
CC BY 2.0 / Vjacheslav Shigurov / Протоиерей Максим Козлов
Протоиерей Максим Козлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Невыдача диплома на новое имя студенту, сменившему пол во время обучения, находится в компетенции православного вуза, где он обучался, сказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, добавив, что поддерживает позицию администрации вуза.
Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что в Москве неназванный "православный вуз" отказался выдать диплом на новое имя студенту, который сменил пол во время обучения. Студент якобы направил жалобу на это в Рособрнадзор, обратившись также в суд.
"Это компетенция вуза. Могу лишь сказать, что поддерживаю позицию администрации", – сказал Козлов РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли есть такой конфликт и как он разрешается.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Владимир Легойда: операции по смене пола должны быть запрещены в РФ
2 ноября 2022, 08:00
 
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