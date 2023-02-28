https://ria.ru/20230228/pravoslavie-1854927244.html

В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту

В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту - РИА Новости, 28.02.2023

В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту

Невыдача диплома на новое имя студенту, сменившему пол во время обучения, находится в компетенции православного вуза, где он обучался, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:11

2023-02-28T18:11

2023-02-28T18:29

религия

общество

русская православная церковь

образование - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854934557_600:341:2336:1318_1920x0_80_0_0_dcb783df18f861990d694620d4a0ea32.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Невыдача диплома на новое имя студенту, сменившему пол во время обучения, находится в компетенции православного вуза, где он обучался, сказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, добавив, что поддерживает позицию администрации вуза. Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что в Москве неназванный "православный вуз" отказался выдать диплом на новое имя студенту, который сменил пол во время обучения. Студент якобы направил жалобу на это в Рособрнадзор, обратившись также в суд. "Это компетенция вуза. Могу лишь сказать, что поддерживаю позицию администрации", – сказал Козлов РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли есть такой конфликт и как он разрешается.

https://ria.ru/20221102/legoyda-1828509806.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, русская православная церковь, образование - общество, москва