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В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту
В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту - РИА Новости, 28.02.2023
В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту
Невыдача диплома на новое имя студенту, сменившему пол во время обучения, находится в компетенции православного вуза, где он обучался, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:11
2023-02-28T18:11
2023-02-28T18:29
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Невыдача диплома на новое имя студенту, сменившему пол во время обучения, находится в компетенции православного вуза, где он обучался, сказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, добавив, что поддерживает позицию администрации вуза. Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что в Москве неназванный "православный вуз" отказался выдать диплом на новое имя студенту, который сменил пол во время обучения. Студент якобы направил жалобу на это в Рособрнадзор, обратившись также в суд. "Это компетенция вуза. Могу лишь сказать, что поддерживаю позицию администрации", – сказал Козлов РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли есть такой конфликт и как он разрешается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, русская православная церковь, образование - общество, москва
Религия, Общество, Русская православная церковь, Образование - Общество, Москва
В РПЦ прокомментировали невыдачу диплома сменившему пол студенту
Протоиерей Максим Козлов поддержал вуз, не выдавший диплом студенту, сменившему пол
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Невыдача диплома на новое имя студенту, сменившему пол во время обучения, находится в компетенции православного вуза, где он обучался, сказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, добавив, что поддерживает позицию администрации вуза.
Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что в Москве неназванный "православный вуз" отказался выдать диплом на новое имя студенту, который сменил пол во время обучения. Студент якобы направил жалобу на это в Рособрнадзор, обратившись также в суд.
"Это компетенция вуза. Могу лишь сказать, что поддерживаю позицию администрации", – сказал Козлов РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли есть такой конфликт и как он разрешается.
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