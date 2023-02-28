https://ria.ru/20230228/pravki-1854905939.html

Депутаты Тамбовской области внесли правки в бюджет региона на 2023 год

Депутаты Тамбовской области внесли правки в бюджет региона на 2023 год - РИА Новости, 28.02.2023

Депутаты Тамбовской области внесли правки в бюджет региона на 2023 год

Депутаты Тамбовской областной Думы внесли правки в бюджет региона на 2023 год. Расходная часть бюджета увеличивается на 3,28 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:09

2023-02-28T17:09

2023-02-28T17:09

тамбовская область

тамбовская область

тамбовская областная дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854905265_0:270:2592:1728_1920x0_80_0_0_4adde90b256872ba8e5a6675de55ec94.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы внесли правки в бюджет региона на 2023 год. Расходная часть бюджета увеличивается на 3,28 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Тамбовской облдумы.Изменения направлены на уточнение бюджетных назначений по отдельным неналоговым доходам, увеличение расходных обязательств бюджета Тамбовской области на 2023 год за счет остатков средств бюджета, образовавшихся на 1 января 2023 года, а также уточнение размера прогнозируемого дефицита бюджета на текущий финансовый год.Как отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, расходная часть бюджета увеличивается на 3 миллиарда 281 миллион рублей."Это не налоговое увеличение, а, скажем так, те переходящие остатки, которые у нас получились на 1 января 2023 года. Всегда приятная неожиданность - получить дополнительные средства. Дефицит бюджета тоже увеличивается – 4 миллиарда 800 миллионов рублей, но это увеличение носит технический характер, и это не грозит финансовому состоянию региона. 700 миллионов рублей пойдет на выравнивание местных бюджетов, ведь мы должны поддерживать наши муниципалитеты. 467 миллионов рублей мы планируем направить на реконструкцию областной филармонии и надеемся, что мы ее доделаем и регион будет иметь прекрасный концертный зал. Я очень рад, что глава региона Максим Борисович Егоров настроен на то, чтобы эти работы завершить. 100 миллионов рублей планируется направить на дорожную сеть, улучшение транспортного сообщения. А также на социальную сферу, на образование, медицину", - сказал Матушкин.Как пояснил Егоров, несмотря на сложности минувшего года, властям региона удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и сформировать резерв, за счет которого увеличены расходы на 3,28 миллиарда рублей, в том числе на повышение зарплат бюджетникам - медикам, учителям, социальным работникам, работникам культуры. "Мы неукоснительно выполняем поручение президента России. В нашем регионе индексация коснется 22 тысячи человек. На эти цели планируется направить 1 миллиард 600 миллионов рублей," - отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба.Также, по словам Матушкина, увеличивается объем расходов на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения Тамбовской области" в 2023 году - на 89 миллионов рублей. Вырастет также объем расходов на реализацию госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" в 2023 году на сумму 36,4 миллиона рублей.Уточненный объем расходов бюджета области в 2023 году составил 66,56 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221004/investproekty-1821379156.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, тамбовская областная дума