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Депутаты Тамбовской области внесли правки в бюджет региона на 2023 год - РИА Новости, 28.02.2023
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Тамбовская область
 
17:09 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/pravki-1854905939.html
Депутаты Тамбовской области внесли правки в бюджет региона на 2023 год
Депутаты Тамбовской области внесли правки в бюджет региона на 2023 год - РИА Новости, 28.02.2023
Депутаты Тамбовской области внесли правки в бюджет региона на 2023 год
Депутаты Тамбовской областной Думы внесли правки в бюджет региона на 2023 год. Расходная часть бюджета увеличивается на 3,28 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:09
2023-02-28T17:09
тамбовская область
тамбовская область
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы внесли правки в бюджет региона на 2023 год. Расходная часть бюджета увеличивается на 3,28 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Тамбовской облдумы.Изменения направлены на уточнение бюджетных назначений по отдельным неналоговым доходам, увеличение расходных обязательств бюджета Тамбовской области на 2023 год за счет остатков средств бюджета, образовавшихся на 1 января 2023 года, а также уточнение размера прогнозируемого дефицита бюджета на текущий финансовый год.Как отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, расходная часть бюджета увеличивается на 3 миллиарда 281 миллион рублей."Это не налоговое увеличение, а, скажем так, те переходящие остатки, которые у нас получились на 1 января 2023 года. Всегда приятная неожиданность - получить дополнительные средства. Дефицит бюджета тоже увеличивается – 4 миллиарда 800 миллионов рублей, но это увеличение носит технический характер, и это не грозит финансовому состоянию региона. 700 миллионов рублей пойдет на выравнивание местных бюджетов, ведь мы должны поддерживать наши муниципалитеты. 467 миллионов рублей мы планируем направить на реконструкцию областной филармонии и надеемся, что мы ее доделаем и регион будет иметь прекрасный концертный зал. Я очень рад, что глава региона Максим Борисович Егоров настроен на то, чтобы эти работы завершить. 100 миллионов рублей планируется направить на дорожную сеть, улучшение транспортного сообщения. А также на социальную сферу, на образование, медицину", - сказал Матушкин.Как пояснил Егоров, несмотря на сложности минувшего года, властям региона удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и сформировать резерв, за счет которого увеличены расходы на 3,28 миллиарда рублей, в том числе на повышение зарплат бюджетникам - медикам, учителям, социальным работникам, работникам культуры. "Мы неукоснительно выполняем поручение президента России. В нашем регионе индексация коснется 22 тысячи человек. На эти цели планируется направить 1 миллиард 600 миллионов рублей," - отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба.Также, по словам Матушкина, увеличивается объем расходов на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения Тамбовской области" в 2023 году - на 89 миллионов рублей. Вырастет также объем расходов на реализацию госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" в 2023 году на сумму 36,4 миллиона рублей.Уточненный объем расходов бюджета области в 2023 году составил 66,56 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221004/investproekty-1821379156.html
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тамбовская область, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская областная Дума

Депутаты Тамбовской области внесли правки в бюджет региона на 2023 год

© Фото : Тамбовская областная ДумаДепутаты Тамбовской области внесли правки в бюджет региона на 2023 год
Депутаты Тамбовской области внесли правки в бюджет региона на 2023 год - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Тамбовская областная Дума
Депутаты Тамбовской области внесли правки в бюджет региона на 2023 год
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы внесли правки в бюджет региона на 2023 год. Расходная часть бюджета увеличивается на 3,28 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Тамбовской облдумы.
Изменения направлены на уточнение бюджетных назначений по отдельным неналоговым доходам, увеличение расходных обязательств бюджета Тамбовской области на 2023 год за счет остатков средств бюджета, образовавшихся на 1 января 2023 года, а также уточнение размера прогнозируемого дефицита бюджета на текущий финансовый год.
Как отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, расходная часть бюджета увеличивается на 3 миллиарда 281 миллион рублей.
"Это не налоговое увеличение, а, скажем так, те переходящие остатки, которые у нас получились на 1 января 2023 года. Всегда приятная неожиданность - получить дополнительные средства. Дефицит бюджета тоже увеличивается – 4 миллиарда 800 миллионов рублей, но это увеличение носит технический характер, и это не грозит финансовому состоянию региона. 700 миллионов рублей пойдет на выравнивание местных бюджетов, ведь мы должны поддерживать наши муниципалитеты. 467 миллионов рублей мы планируем направить на реконструкцию областной филармонии и надеемся, что мы ее доделаем и регион будет иметь прекрасный концертный зал. Я очень рад, что глава региона Максим Борисович Егоров настроен на то, чтобы эти работы завершить. 100 миллионов рублей планируется направить на дорожную сеть, улучшение транспортного сообщения. А также на социальную сферу, на образование, медицину", - сказал Матушкин.
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Как пояснил Егоров, несмотря на сложности минувшего года, властям региона удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и сформировать резерв, за счет которого увеличены расходы на 3,28 миллиарда рублей, в том числе на повышение зарплат бюджетникам - медикам, учителям, социальным работникам, работникам культуры. "Мы неукоснительно выполняем поручение президента России. В нашем регионе индексация коснется 22 тысячи человек. На эти цели планируется направить 1 миллиард 600 миллионов рублей," - отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба.
Также, по словам Матушкина, увеличивается объем расходов на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения Тамбовской области" в 2023 году - на 89 миллионов рублей. Вырастет также объем расходов на реализацию госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" в 2023 году на сумму 36,4 миллиона рублей.
Уточненный объем расходов бюджета области в 2023 году составил 66,56 миллиарда рублей.
 
Тамбовская областьТамбовская областьТамбовская областная Дума
 
 
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