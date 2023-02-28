https://ria.ru/20230228/pozhar-1854975170.html

В Краснодаре загорелась кровля ресторана

В Краснодаре загорелась кровля ресторана - РИА Новости, 28.02.2023

В Краснодаре загорелась кровля ресторана

Возгорание кровли здания ресторана в Краснодаре локализовано на площади 200 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T21:44

2023-02-28T21:44

2023-02-28T21:44

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Возгорание кровли здания ресторана в Краснодаре локализовано на площади 200 квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее в спасательном ведомстве информировали, что кровля здания ресторана загорелась на площади порядка 200 квадратных метров в Краснодаре на улице Кубанская набережная, дом 37/3. По данным краевого управления МЧС, пострадавших, предварительно, нет. Согласно информации спасателей, эвакуированы пять человек из рядом стоящего здания. "В 21.18 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20191124/1561536645.html

краснодар

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2023

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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)