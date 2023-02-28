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В Краснодаре загорелась кровля ресторана - РИА Новости, 28.02.2023
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21:44 28.02.2023
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В Краснодаре загорелась кровля ресторана
В Краснодаре загорелась кровля ресторана - РИА Новости, 28.02.2023
В Краснодаре загорелась кровля ресторана
Возгорание кровли здания ресторана в Краснодаре локализовано на площади 200 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T21:44
2023-02-28T21:44
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Возгорание кровли здания ресторана в Краснодаре локализовано на площади 200 квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее в спасательном ведомстве информировали, что кровля здания ресторана загорелась на площади порядка 200 квадратных метров в Краснодаре на улице Кубанская набережная, дом 37/3. По данным краевого управления МЧС, пострадавших, предварительно, нет. Согласно информации спасателей, эвакуированы пять человек из рядом стоящего здания. "В 21.18 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре загорелась кровля ресторана

В Краснодаре ликвидировали возгорание кровли ресторана на площади 200 "квадратов"

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Возгорание кровли здания ресторана в Краснодаре локализовано на площади 200 квадратных метров, сообщает МЧС России.
Ранее в спасательном ведомстве информировали, что кровля здания ресторана загорелась на площади порядка 200 квадратных метров в Краснодаре на улице Кубанская набережная, дом 37/3. По данным краевого управления МЧС, пострадавших, предварительно, нет. Согласно информации спасателей, эвакуированы пять человек из рядом стоящего здания.
"В 21.18 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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