https://ria.ru/20230228/pozhar-1854801524.html
В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар
В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар - РИА Новости, 28.02.2023
В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар
Пожар произошёл на последнем этаже 17-этажки на северо-западе Москвы, одного человека спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:43
2023-02-28T11:43
2023-02-28T11:43
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728576106_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_3e111c7a76495d2f31f2846c9c347a80.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пожар произошёл на последнем этаже 17-этажки на северо-западе Москвы, одного человека спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "На улице генерала Глаголева, 7, корпус 2 полностью ликвидировано возгорание в одной из квартир на 17-м этаже. В 11.12 мск работа завершена. Один человек спасен. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке. Площадь возгорания уточняется.
https://ria.ru/20230227/vozgoranie-1854716619.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728576106_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_1c2e1efec8d57d41e32f0cc41fd6d803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар
На северо-западе Москвы произошел пожар в одной из квартир на последнем этаже 17-этажки