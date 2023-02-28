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В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар - РИА Новости, 28.02.2023
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11:43 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/pozhar-1854801524.html
В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар
В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар - РИА Новости, 28.02.2023
В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар
Пожар произошёл на последнем этаже 17-этажки на северо-западе Москвы, одного человека спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:43
2023-02-28T11:43
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пожар произошёл на последнем этаже 17-этажки на северо-западе Москвы, одного человека спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "На улице генерала Глаголева, 7, корпус 2 полностью ликвидировано возгорание в одной из квартир на 17-м этаже. В 11.12 мск работа завершена. Один человек спасен. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке. Площадь возгорания уточняется.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар

На северо-западе Москвы произошел пожар в одной из квартир на последнем этаже 17-этажки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пожар произошёл на последнем этаже 17-этажки на северо-западе Москвы, одного человека спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"На улице генерала Глаголева, 7, корпус 2 полностью ликвидировано возгорание в одной из квартир на 17-м этаже. В 11.12 мск работа завершена. Один человек спасен. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке.
Площадь возгорания уточняется.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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