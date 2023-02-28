https://ria.ru/20230228/pozhar-1854801524.html

В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар

В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар - РИА Новости, 28.02.2023

В высотке на северо-западе Москвы произошел пожар

Пожар произошёл на последнем этаже 17-этажки на северо-западе Москвы, одного человека спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:43

2023-02-28T11:43

2023-02-28T11:43

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пожар произошёл на последнем этаже 17-этажки на северо-западе Москвы, одного человека спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "На улице генерала Глаголева, 7, корпус 2 полностью ликвидировано возгорание в одной из квартир на 17-м этаже. В 11.12 мск работа завершена. Один человек спасен. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке. Площадь возгорания уточняется.

https://ria.ru/20230227/vozgoranie-1854716619.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия