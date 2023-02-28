https://ria.ru/20230228/pozhar-1854751750.html
В Туапсе ликвидировали пожар на территории нефтебазы
В Туапсе ликвидировали пожар на территории нефтебазы - РИА Новости, 28.02.2023
В Туапсе ликвидировали пожар на территории нефтебазы
Пожар, который произошел ночью на территории нефтебазы в Туапсе, ликвидирован, разлива нефтяных продуктов и пострадавших нет, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T07:17
2023-02-28T07:17
2023-02-28T07:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсе
россия
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 28 фев - РИА Новости. Пожар, который произошел ночью на территории нефтебазы в Туапсе, ликвидирован, разлива нефтяных продуктов и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "В 02.15 по мск, 28 февраля, поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы, расположенной по адресу: город Туапсе, улица Индустриальная. В 02.30 пожар локализован на площади 200 квадратных метров" В 03.00 по московскому времени полная ликвидация пожара. Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет", - сказали в ведомстве. Как отметили в МЧС, пострадавших при происшествии не было, для тушения пожара задействовали силы 32 спасателей и привлекли 11 единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсе, россия, краснодарский край, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туапсе, Россия, Краснодарский край, Происшествия
В Туапсе ликвидировали пожар на территории нефтебазы
В Туапсе ликвидировали пожар на нефтебазе, пострадавших нет
СОЧИ, 28 фев - РИА Новости. Пожар, который произошел ночью на территории нефтебазы в Туапсе, ликвидирован, разлива нефтяных продуктов и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В 02.15 по мск, 28 февраля, поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы, расположенной по адресу: город Туапсе, улица Индустриальная. В 02.30 пожар локализован на площади 200 квадратных метров" В 03.00 по московскому времени полная ликвидация пожара. Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет", - сказали в ведомстве.
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Как отметили в МЧС, пострадавших при происшествии не было, для тушения пожара задействовали силы 32 спасателей и привлекли 11 единиц техники.