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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/postradavshie-1854922782.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.02.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:01
2023-02-28T18:01
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854812389.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

В ДНР сообщили, что при украинском обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Кировскому району Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.02.2023
Вчера, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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