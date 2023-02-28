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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.02.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:01
2023-02-28T18:01
2023-02-28T18:01
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854812389.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
В ДНР сообщили, что при украинском обстреле Донецка пострадали два мирных жителя