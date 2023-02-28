https://ria.ru/20230228/postradavshie-1854922782.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.02.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:01

2023-02-28T18:01

2023-02-28T18:01

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854812389.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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