https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854917589.html
В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта
В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта - РИА Новости, 28.02.2023
В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта
Украина уже потерпела поражение из-за разваливающейся экономики и потери значительной части территорий, написал в Twitter американский профессор экономики... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:46
2023-02-28T17:46
2023-02-28T22:12
политика
украина
россия
денис шмыгаль
тимофей милованов
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155466/04/1554660491_0:80:2230:1334_1920x0_80_0_0_8fa3e5fb5ff4e64e7ea1a56ad429063f.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украина уже потерпела поражение из-за разваливающейся экономики и потери значительной части территорий, написал в Twitter американский профессор экономики Ричард Вольф.По его словам, Киев проигрывает в относительном и абсолютном выражении. До конфликта объем ВВП страны составлял около 200 миллиардов долларов, спустя год он просел на 30 процентов — 60 миллиардов.США и их союзники отправили Украине около 120 миллиардов, но львиная доля этой суммы ушла на военные расходы, резюмировал Вольф.Киевская школа экономики опубликовала прошлым летом аналитический отчет и оценила потери страны от спецоперации в 108 миллиардов долларов. По мнению экспертов, на ее восстановление требуется 750 миллиардов. Это совпало с цифрами, озвученными премьером Денисом Шмыгалем. Советник руководителя офиса президента Тимофей Милованов заявил, что на реконструкцию Украины каждый год нужно по 100 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155466/04/1554660491_227:0:2210:1487_1920x0_80_0_0_b658bf6fb4a089bd00b43f670084a08d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, денис шмыгаль, тимофей милованов, сша
Политика, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Тимофей Милованов, США
В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта
Профессор из США Вольф: Украина уже проиграла из-за потери территорий и развала экономики