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В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта - РИА Новости, 28.02.2023
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17:46 28.02.2023 (обновлено: 22:12 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854917589.html
В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта
В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта - РИА Новости, 28.02.2023
В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта
Украина уже потерпела поражение из-за разваливающейся экономики и потери значительной части территорий, написал в Twitter американский профессор экономики... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:46
2023-02-28T22:12
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украина уже потерпела поражение из-за разваливающейся экономики и потери значительной части территорий, написал в Twitter американский профессор экономики Ричард Вольф.По его словам, Киев проигрывает в относительном и абсолютном выражении. До конфликта объем ВВП страны составлял около 200 миллиардов долларов, спустя год он просел на 30 процентов — 60 миллиардов.США и их союзники отправили Украине около 120 миллиардов, но львиная доля этой суммы ушла на военные расходы, резюмировал Вольф.Киевская школа экономики опубликовала прошлым летом аналитический отчет и оценила потери страны от спецоперации в 108 миллиардов долларов. По мнению экспертов, на ее восстановление требуется 750 миллиардов. Это совпало с цифрами, озвученными премьером Денисом Шмыгалем. Советник руководителя офиса президента Тимофей Милованов заявил, что на реконструкцию Украины каждый год нужно по 100 миллиардов долларов.
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политика, украина, россия, денис шмыгаль, тимофей милованов, сша
Политика, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Тимофей Милованов, США
В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта

Профессор из США Вольф: Украина уже проиграла из-за потери территорий и развала экономики

© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украина уже потерпела поражение из-за разваливающейся экономики и потери значительной части территорий, написал в Twitter американский профессор экономики Ричард Вольф.
«

"Сейчас Россия контролирует значительную часть бывшей территории Украины. Украинская экономика разорена и теперь зависит от США", — отметил ученый.

По его словам, Киев проигрывает в относительном и абсолютном выражении. До конфликта объем ВВП страны составлял около 200 миллиардов долларов, спустя год он просел на 30 процентов — 60 миллиардов.
США и их союзники отправили Украине около 120 миллиардов, но львиная доля этой суммы ушла на военные расходы, резюмировал Вольф.
Киевская школа экономики опубликовала прошлым летом аналитический отчет и оценила потери страны от спецоперации в 108 миллиардов долларов. По мнению экспертов, на ее восстановление требуется 750 миллиардов. Это совпало с цифрами, озвученными премьером Денисом Шмыгалем. Советник руководителя офиса президента Тимофей Милованов заявил, что на реконструкцию Украины каждый год нужно по 100 миллиардов долларов.
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