https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854917589.html

В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта

В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта - РИА Новости, 28.02.2023

В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта

Украина уже потерпела поражение из-за разваливающейся экономики и потери значительной части территорий, написал в Twitter американский профессор экономики... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:46

2023-02-28T17:46

2023-02-28T22:12

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украина

россия

денис шмыгаль

тимофей милованов

сша

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украина уже потерпела поражение из-за разваливающейся экономики и потери значительной части территорий, написал в Twitter американский профессор экономики Ричард Вольф.По его словам, Киев проигрывает в относительном и абсолютном выражении. До конфликта объем ВВП страны составлял около 200 миллиардов долларов, спустя год он просел на 30 процентов — 60 миллиардов.США и их союзники отправили Украине около 120 миллиардов, но львиная доля этой суммы ушла на военные расходы, резюмировал Вольф.Киевская школа экономики опубликовала прошлым летом аналитический отчет и оценила потери страны от спецоперации в 108 миллиардов долларов. По мнению экспертов, на ее восстановление требуется 750 миллиардов. Это совпало с цифрами, озвученными премьером Денисом Шмыгалем. Советник руководителя офиса президента Тимофей Милованов заявил, что на реконструкцию Украины каждый год нужно по 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html

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политика, украина, россия, денис шмыгаль, тимофей милованов, сша