https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854865409.html
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР - РИА Новости, 28.02.2023
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Киев потерял за сутки на купянском и краснолиманском направлениях свыше 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:20
2023-02-28T15:20
2023-02-28T15:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852335813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72208330b3f92f3706cd320934ae0fc2.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Киев потерял за сутки на купянском и краснолиманском направлениях свыше 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Акация", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852335813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bd815c58f990231813a2e0c96272611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Минобороны: российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР