https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854865409.html

Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР - РИА Новости, 28.02.2023

Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Киев потерял за сутки на купянском и краснолиманском направлениях свыше 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:20

2023-02-28T15:20

2023-02-28T15:21

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Киев потерял за сутки на купянском и краснолиманском направлениях свыше 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Акация", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф