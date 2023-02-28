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Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 28.02.2023 (обновлено: 15:21 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854865409.html
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР - РИА Новости, 28.02.2023
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Киев потерял за сутки на купянском и краснолиманском направлениях свыше 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:20
2023-02-28T15:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Киев потерял за сутки на купянском и краснолиманском направлениях свыше 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Акация", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Минобороны: российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Киев потерял за сутки на купянском и краснолиманском направлениях свыше 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Акация", - добавили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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