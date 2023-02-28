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Проактивное наблюдение в Москве расширяют на все взрослые поликлиники - РИА Новости, 28.02.2023
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07:48 28.02.2023 (обновлено: 17:02 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/polikliniki-1854753264.html
Проактивное наблюдение в Москве расширяют на все взрослые поликлиники
Проактивное наблюдение в Москве расширяют на все взрослые поликлиники - РИА Новости, 28.02.2023
Проактивное наблюдение в Москве расширяют на все взрослые поликлиники
Проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению расширяют в Москве на все взрослые поликлиники, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T07:48
2023-02-28T17:02
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению расширяют в Москве на все взрослые поликлиники, сообщается на портале мэра столицы. "В прошлом году на базе двух поликлиник мы запустили пилотный проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению москвичей с хроническими заболеваниями. Теперь мы масштабируем его на все взрослые городские поликлиники. Это уникальный проект и принципиально новый формат диспансерного наблюдения", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Она также отметила, что в рамках проекта врач постоянно в динамике контролирует состояние пациента. Кроме того, благодаря единой цифровой платформе он видит, если пациент вызвал "скорую" или попал в больницу, может дополнительно посмотреть результаты анализов в электронной медкарте. По словам Раковой, проект призван привить жителям города с хроническими заболеваниями культуру заботы о здоровье, помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые исследования, следить за изменениями в состоянии. Она подчеркнула, что проектом создается система заботы о здоровье пациента, где ключевые звенья - сам пациент, врач и помощник врача. Сейчас в штате работают 400 помощников врачей, при необходимости их число можно увеличить до 600.
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анастасия ракова , москва, общество
Анастасия Ракова , Москва, Общество
Проактивное наблюдение в Москве расширяют на все взрослые поликлиники

В Москве проект по проактивному наблюдению расширяют на все взрослые поликлиники

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению расширяют в Москве на все взрослые поликлиники, сообщается на портале мэра столицы.
"В прошлом году на базе двух поликлиник мы запустили пилотный проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению москвичей с хроническими заболеваниями. Теперь мы масштабируем его на все взрослые городские поликлиники. Это уникальный проект и принципиально новый формат диспансерного наблюдения", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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Вчера, 17:01
Она также отметила, что в рамках проекта врач постоянно в динамике контролирует состояние пациента. Кроме того, благодаря единой цифровой платформе он видит, если пациент вызвал "скорую" или попал в больницу, может дополнительно посмотреть результаты анализов в электронной медкарте.
По словам Раковой, проект призван привить жителям города с хроническими заболеваниями культуру заботы о здоровье, помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые исследования, следить за изменениями в состоянии. Она подчеркнула, что проектом создается система заботы о здоровье пациента, где ключевые звенья - сам пациент, врач и помощник врача. Сейчас в штате работают 400 помощников врачей, при необходимости их число можно увеличить до 600.
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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