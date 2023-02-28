https://ria.ru/20230228/polikliniki-1854753264.html

Проактивное наблюдение в Москве расширяют на все взрослые поликлиники

Проактивное наблюдение в Москве расширяют на все взрослые поликлиники - РИА Новости, 28.02.2023

Проактивное наблюдение в Москве расширяют на все взрослые поликлиники

Проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению расширяют в Москве на все взрослые поликлиники, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T07:48

2023-02-28T07:48

2023-02-28T17:02

анастасия ракова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению расширяют в Москве на все взрослые поликлиники, сообщается на портале мэра столицы. "В прошлом году на базе двух поликлиник мы запустили пилотный проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению москвичей с хроническими заболеваниями. Теперь мы масштабируем его на все взрослые городские поликлиники. Это уникальный проект и принципиально новый формат диспансерного наблюдения", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Она также отметила, что в рамках проекта врач постоянно в динамике контролирует состояние пациента. Кроме того, благодаря единой цифровой платформе он видит, если пациент вызвал "скорую" или попал в больницу, может дополнительно посмотреть результаты анализов в электронной медкарте. По словам Раковой, проект призван привить жителям города с хроническими заболеваниями культуру заботы о здоровье, помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые исследования, следить за изменениями в состоянии. Она подчеркнула, что проектом создается система заботы о здоровье пациента, где ключевые звенья - сам пациент, врач и помощник врача. Сейчас в штате работают 400 помощников врачей, при необходимости их число можно увеличить до 600.

https://ria.ru/20230213/moskva-1851598449.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анастасия ракова , москва, общество