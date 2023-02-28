Рейтинг@Mail.ru
Представители погранслужбы США посетили Армению - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/pogransluzhba-1854913788.html
Представители погранслужбы США посетили Армению
Представители погранслужбы США посетили Армению - РИА Новости, 28.02.2023
Представители погранслужбы США посетили Армению
Представители погранично-таможенной службы США побывали на границе Армении с Грузией и Азербайджаном, а также ознакомились с работой ереванского аэропорта... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:34
2023-02-28T17:34
в мире
армения
сша
грузия
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_0:59:2000:1184_1920x0_80_0_0_a1a64e0ad771aa079795b2e4af826d73.jpg
ЕРЕВАН, 28 фев - РИА Новости. Представители погранично-таможенной службы США побывали на границе Армении с Грузией и Азербайджаном, а также ознакомились с работой ереванского аэропорта "Звартноц", сообщили в пресс-службе американского посольства в Ереване. Отмечается, что сотрудники погранично-таможенной службы (U.S. Customs and Border Protection, CBP) посетили Армению для обсуждения возможностей сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности границ. В посольстве уточнили, что инициативы этой службы направлены на реализацию международных соглашений, облегчающих легальную торговлю и поездки, а также осуществление совместных шагов, служащих этой цели. "В ходе визита в Армению представители структуры встретились с председателем Комитета госдоходов Рустамом Бадасяном, другими официальными лицами, ознакомились с работой международного аэропорта "Звартноц" и КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе, посетили ерасхский участок армяно-азербайджанской границы", - говорится на странице дипмиссии в соцсетях.
https://ria.ru/20230222/reformy-1853847014.html
армения
сша
грузия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_173:0:1829:1242_1920x0_80_0_0_2e6a2e3df61d484fc79eaf770ab9cd2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, грузия, азербайджан
В мире, Армения, США, Грузия, Азербайджан
Представители погранслужбы США посетили Армению

Представители погранслужбы США побывали на границе Армении с Грузией и Азербайджаном

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЕреван, Армения
Ереван, Армения - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ереван, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 фев - РИА Новости. Представители погранично-таможенной службы США побывали на границе Армении с Грузией и Азербайджаном, а также ознакомились с работой ереванского аэропорта "Звартноц", сообщили в пресс-службе американского посольства в Ереване.
Отмечается, что сотрудники погранично-таможенной службы (U.S. Customs and Border Protection, CBP) посетили Армению для обсуждения возможностей сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности границ.
В посольстве уточнили, что инициативы этой службы направлены на реализацию международных соглашений, облегчающих легальную торговлю и поездки, а также осуществление совместных шагов, служащих этой цели.
"В ходе визита в Армению представители структуры встретились с председателем Комитета госдоходов Рустамом Бадасяном, другими официальными лицами, ознакомились с работой международного аэропорта "Звартноц" и КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе, посетили ерасхский участок армяно-азербайджанской границы", - говорится на странице дипмиссии в соцсетях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Посол США пообещала Пашиняну помощь в реализации реформ в Армении
22 февраля, 18:10
 
В миреАрменияСШАГрузияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала