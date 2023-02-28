https://ria.ru/20230228/pogransluzhba-1854913788.html
Представители погранслужбы США посетили Армению
Представители погранслужбы США посетили Армению - РИА Новости, 28.02.2023
Представители погранслужбы США посетили Армению
Представители погранично-таможенной службы США побывали на границе Армении с Грузией и Азербайджаном, а также ознакомились с работой ереванского аэропорта... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:34
2023-02-28T17:34
2023-02-28T17:34
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ЕРЕВАН, 28 фев - РИА Новости. Представители погранично-таможенной службы США побывали на границе Армении с Грузией и Азербайджаном, а также ознакомились с работой ереванского аэропорта "Звартноц", сообщили в пресс-службе американского посольства в Ереване. Отмечается, что сотрудники погранично-таможенной службы (U.S. Customs and Border Protection, CBP) посетили Армению для обсуждения возможностей сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности границ. В посольстве уточнили, что инициативы этой службы направлены на реализацию международных соглашений, облегчающих легальную торговлю и поездки, а также осуществление совместных шагов, служащих этой цели. "В ходе визита в Армению представители структуры встретились с председателем Комитета госдоходов Рустамом Бадасяном, другими официальными лицами, ознакомились с работой международного аэропорта "Звартноц" и КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе, посетили ерасхский участок армяно-азербайджанской границы", - говорится на странице дипмиссии в соцсетях.
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в мире, армения, сша, грузия, азербайджан
В мире, Армения, США, Грузия, Азербайджан
Представители погранслужбы США посетили Армению
Представители погранслужбы США побывали на границе Армении с Грузией и Азербайджаном
ЕРЕВАН, 28 фев - РИА Новости.
Представители погранично-таможенной службы США побывали на границе Армении с Грузией и Азербайджаном, а также ознакомились с работой ереванского аэропорта "Звартноц", сообщили в пресс-службе
американского посольства в Ереване.
Отмечается, что сотрудники погранично-таможенной службы (U.S. Customs and Border Protection, CBP) посетили Армению для обсуждения возможностей сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности границ.
В посольстве уточнили, что инициативы этой службы направлены на реализацию международных соглашений, облегчающих легальную торговлю и поездки, а также осуществление совместных шагов, служащих этой цели.
"В ходе визита в Армению представители структуры встретились с председателем Комитета госдоходов Рустамом Бадасяном, другими официальными лицами, ознакомились с работой международного аэропорта "Звартноц" и КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе, посетили ерасхский участок армяно-азербайджанской границы", - говорится на странице дипмиссии в соцсетях.
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