https://ria.ru/20230228/pogoda-1854836174.html
Москвичам пообещали несколько волн арктического вторжения в марте
Москвичам пообещали несколько волн арктического вторжения в марте - РИА Новости, 28.02.2023
Москвичам пообещали несколько волн арктического вторжения в марте
Несколько волн арктического вторжения придут в Москву в марте, будет холодно как зимой, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:28
2023-02-28T13:28
2023-02-28T13:28
общество
евгений тишковец
москва
погода
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько волн арктического вторжения придут в Москву в марте, будет холодно как зимой, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Старт весны холодный. Климатический маятник качнется в сторону холода, в сторону отрицательного отклонения среднемесячной температуры от нормы, и в марте ожидается точно не одна, как минимум - две-три волны арктического вторжения, со всеми вытекающими зимними сюрпризами погоды. То есть март подтвердит статус четвертого зимнего месяца: "пришел марток, надевай семь порток", - рассказал Тишковец. По его словам, при арктических вторжениях ночные и дневные температуры будут достигать зимних показателей.
https://ria.ru/20230228/moskva-1854747767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, евгений тишковец, москва, погода, россия
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода, Россия
Москвичам пообещали несколько волн арктического вторжения в марте
Специалист "Фобос" Тишковец: несколько волн арктического вторжения придут в Москву в марте
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько волн арктического вторжения придут в Москву в марте, будет холодно как зимой, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Старт весны холодный. Климатический маятник качнется в сторону холода, в сторону отрицательного отклонения среднемесячной температуры от нормы, и в марте ожидается точно не одна, как минимум - две-три волны арктического вторжения, со всеми вытекающими зимними сюрпризами погоды. То есть март подтвердит статус четвертого зимнего месяца: "пришел марток, надевай семь порток", - рассказал Тишковец.
По его словам, при арктических вторжениях ночные и дневные температуры будут достигать зимних показателей.
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