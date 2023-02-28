https://ria.ru/20230228/pogoda-1854836174.html

Москвичам пообещали несколько волн арктического вторжения в марте

Москвичам пообещали несколько волн арктического вторжения в марте - РИА Новости, 28.02.2023

Москвичам пообещали несколько волн арктического вторжения в марте

Несколько волн арктического вторжения придут в Москву в марте, будет холодно как зимой, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:28

2023-02-28T13:28

2023-02-28T13:28

общество

евгений тишковец

москва

погода

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько волн арктического вторжения придут в Москву в марте, будет холодно как зимой, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Старт весны холодный. Климатический маятник качнется в сторону холода, в сторону отрицательного отклонения среднемесячной температуры от нормы, и в марте ожидается точно не одна, как минимум - две-три волны арктического вторжения, со всеми вытекающими зимними сюрпризами погоды. То есть март подтвердит статус четвертого зимнего месяца: "пришел марток, надевай семь порток", - рассказал Тишковец. По его словам, при арктических вторжениях ночные и дневные температуры будут достигать зимних показателей.

https://ria.ru/20230228/moskva-1854747767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

общество, евгений тишковец, москва, погода, россия