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Законопроект о развитии железнодорожного туризма одобрили в "Единой России" - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
 
13:03 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/poezda-1854780244.html
Законопроект о развитии железнодорожного туризма одобрили в "Единой России"
Законопроект о развитии железнодорожного туризма одобрили в "Единой России" - РИА Новости, 28.02.2023
Законопроект о развитии железнодорожного туризма одобрили в "Единой России"
Экспертный совет "Единой России" одобрил законопроект о развитии железнодорожного туризма, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:03
2023-02-28T13:03
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экспертный совет "Единой России" одобрил законопроект о развитии железнодорожного туризма, сообщили в пресс-службе партии. "Инициатива "Единой России" предусматривает, что для туристов на остановках по пути следования поезда организуют экскурсии и другие просветительские мероприятия", – сказано в сообщении. Отмечается, что законопроект создает возможности для путешествий на специальных туристических поездах. "Законопроект позволит запускать железнодорожные круизы с длительным пребыванием в различных городах России, а также пригородные железнодорожные маршруты с экскурсиями, посвященными какой-либо теме, например, русским деятелям культуры или местам воинской славы и доблести", – добавили в пресс-службе.
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новости - туризм, туристы, туризм, поезда
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, поезда
Законопроект о развитии железнодорожного туризма одобрили в "Единой России"

Экспертный совет "Единой России" одобрил законопроект о развитии железнодорожного туризма

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Проводница РЖД
Проводница РЖД - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экспертный совет "Единой России" одобрил законопроект о развитии железнодорожного туризма, сообщили в пресс-службе партии.
"Инициатива "Единой России" предусматривает, что для туристов на остановках по пути следования поезда организуют экскурсии и другие просветительские мероприятия", – сказано в сообщении.
Отмечается, что законопроект создает возможности для путешествий на специальных туристических поездах.
"Законопроект позволит запускать железнодорожные круизы с длительным пребыванием в различных городах России, а также пригородные железнодорожные маршруты с экскурсиями, посвященными какой-либо теме, например, русским деятелям культуры или местам воинской славы и доблести", – добавили в пресс-службе.
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