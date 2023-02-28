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Законопроект о развитии железнодорожного туризма одобрили в "Единой России"
Законопроект о развитии железнодорожного туризма одобрили в "Единой России" - РИА Новости, 28.02.2023
Законопроект о развитии железнодорожного туризма одобрили в "Единой России"
Экспертный совет "Единой России" одобрил законопроект о развитии железнодорожного туризма, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:03
2023-02-28T13:03
2023-02-28T13:03
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экспертный совет "Единой России" одобрил законопроект о развитии железнодорожного туризма, сообщили в пресс-службе партии. "Инициатива "Единой России" предусматривает, что для туристов на остановках по пути следования поезда организуют экскурсии и другие просветительские мероприятия", – сказано в сообщении. Отмечается, что законопроект создает возможности для путешествий на специальных туристических поездах. "Законопроект позволит запускать железнодорожные круизы с длительным пребыванием в различных городах России, а также пригородные железнодорожные маршруты с экскурсиями, посвященными какой-либо теме, например, русским деятелям культуры или местам воинской славы и доблести", – добавили в пресс-службе.
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, поезда
Законопроект о развитии железнодорожного туризма одобрили в "Единой России"
Экспертный совет "Единой России" одобрил законопроект о развитии железнодорожного туризма