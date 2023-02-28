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В Приамурье подростки разбили молотком ледовый лабиринт на площади города - РИА Новости, 28.02.2023
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07:54 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/podrostki-1854753902.html
В Приамурье подростки разбили молотком ледовый лабиринт на площади города
В Приамурье подростки разбили молотком ледовый лабиринт на площади города - РИА Новости, 28.02.2023
В Приамурье подростки разбили молотком ледовый лабиринт на площади города
Двое подростков разбили молотком ледовый лабиринт на центральной площади в городе Свободном в Приамурье, вырвали прожекторы и сломали остальные ледовые фигуры,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T07:54
2023-02-28T07:54
свободный
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Двое подростков разбили молотком ледовый лабиринт на центральной площади в городе Свободном в Приамурье, вырвали прожекторы и сломали остальные ледовые фигуры, с ними теперь разбирается полиция, сообщает пресс-служба города Свободный. Разрушения обнаружили сотрудники МПК "Дорожник", приехавшие на плановую уборку ледового лабиринта, они и вызвали полицию. Сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС выгрузили записи камер видеонаблюдения. По ним было установлено, что 24 февраля в 16:07 на площадь пришли двое подростков и сразу же направились в ледовый лабиринт. "На протяжении 40 минут они целенаправленно, с использованием принесенного с собой молотка, ломали плиты лабиринта... После этого вандалы прошлись и по остальным ледовым фигурам, пробуя их на прочность и вырывая прожекторы подсветки", - говорится в сообщении. Видеозапись передали в правоохранительные органы, они оперативно установили личности хулиганов - ими оказались учащиеся одной из школ города. С подростками и их родителями работают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20230227/podrostki-1854583765.html
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свободный, происшествия
Свободный, Происшествия
В Приамурье подростки разбили молотком ледовый лабиринт на площади города

В Свободном в Приамурье подростки разбили молотком ледовый лабиринт на площади города

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Двое подростков разбили молотком ледовый лабиринт на центральной площади в городе Свободном в Приамурье, вырвали прожекторы и сломали остальные ледовые фигуры, с ними теперь разбирается полиция, сообщает пресс-служба города Свободный.
Разрушения обнаружили сотрудники МПК "Дорожник", приехавшие на плановую уборку ледового лабиринта, они и вызвали полицию. Сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС выгрузили записи камер видеонаблюдения. По ним было установлено, что 24 февраля в 16:07 на площадь пришли двое подростков и сразу же направились в ледовый лабиринт.
"На протяжении 40 минут они целенаправленно, с использованием принесенного с собой молотка, ломали плиты лабиринта... После этого вандалы прошлись и по остальным ледовым фигурам, пробуя их на прочность и вырывая прожекторы подсветки", - говорится в сообщении.
Видеозапись передали в правоохранительные органы, они оперативно установили личности хулиганов - ими оказались учащиеся одной из школ города. С подростками и их родителями работают сотрудники полиции.
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