https://ria.ru/20230228/podrostki-1854753902.html
В Приамурье подростки разбили молотком ледовый лабиринт на площади города
В Приамурье подростки разбили молотком ледовый лабиринт на площади города - РИА Новости, 28.02.2023
В Приамурье подростки разбили молотком ледовый лабиринт на площади города
Двое подростков разбили молотком ледовый лабиринт на центральной площади в городе Свободном в Приамурье, вырвали прожекторы и сломали остальные ледовые фигуры,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T07:54
2023-02-28T07:54
2023-02-28T07:54
свободный
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Двое подростков разбили молотком ледовый лабиринт на центральной площади в городе Свободном в Приамурье, вырвали прожекторы и сломали остальные ледовые фигуры, с ними теперь разбирается полиция, сообщает пресс-служба города Свободный. Разрушения обнаружили сотрудники МПК "Дорожник", приехавшие на плановую уборку ледового лабиринта, они и вызвали полицию. Сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС выгрузили записи камер видеонаблюдения. По ним было установлено, что 24 февраля в 16:07 на площадь пришли двое подростков и сразу же направились в ледовый лабиринт. "На протяжении 40 минут они целенаправленно, с использованием принесенного с собой молотка, ломали плиты лабиринта... После этого вандалы прошлись и по остальным ледовым фигурам, пробуя их на прочность и вырывая прожекторы подсветки", - говорится в сообщении. Видеозапись передали в правоохранительные органы, они оперативно установили личности хулиганов - ими оказались учащиеся одной из школ города. С подростками и их родителями работают сотрудники полиции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свободный, происшествия
В Приамурье подростки разбили молотком ледовый лабиринт на площади города
В Свободном в Приамурье подростки разбили молотком ледовый лабиринт на площади города
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Двое подростков разбили молотком ледовый лабиринт на центральной площади в городе Свободном в Приамурье, вырвали прожекторы и сломали остальные ледовые фигуры, с ними теперь разбирается полиция, сообщает пресс-служба города Свободный.
Разрушения обнаружили сотрудники МПК "Дорожник", приехавшие на плановую уборку ледового лабиринта, они и вызвали полицию. Сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС выгрузили записи камер видеонаблюдения. По ним было установлено, что 24 февраля в 16:07 на площадь пришли двое подростков и сразу же направились в ледовый лабиринт.
"На протяжении 40 минут они целенаправленно, с использованием принесенного с собой молотка, ломали плиты лабиринта... После этого вандалы прошлись и по остальным ледовым фигурам, пробуя их на прочность и вырывая прожекторы подсветки", - говорится в сообщении.
Видеозапись передали в правоохранительные органы, они оперативно установили личности хулиганов - ими оказались учащиеся одной из школ города. С подростками и их родителями работают сотрудники полиции.
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