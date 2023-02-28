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Песков назвал отношения Москвы и Пекина "особыми" - РИА Новости, 28.02.2023
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Песков назвал отношения Москвы и Пекина "особыми"
Песков назвал отношения Москвы и Пекина "особыми" - РИА Новости, 28.02.2023
Песков назвал отношения Москвы и Пекина "особыми"
Отношения России и Китая - не новая ось координат стран, сотрудничество должно быть на многополярной основе без ущемления чьих-либо интересов, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:41
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дмитрий песков
москва
пекин
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отношения России и Китая - не новая ось координат стран, сотрудничество должно быть на многополярной основе без ущемления чьих-либо интересов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы же с вами как раз и говорим, и президент говорит, что никакой новой оси координат быть не должно. Должно быть много осей, и каждая из них должна соответствовать интересам тех стран, которые ее формируют. Это должна быть многополярная система, где ничьи интересы не ущемляются. Отношения Москвы и Пекина особые. Они очень многоформатные", - сказал Песков в интервью газете "Известия".
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дмитрий песков, москва, пекин, россия
Дмитрий Песков, Москва, Пекин, Россия
02:41 28.02.2023
 
Песков назвал отношения Москвы и Пекина "особыми"

Песков: отношения Москвы и Пекина особые, они очень многоформатные

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отношения России и Китая - не новая ось координат стран, сотрудничество должно быть на многополярной основе без ущемления чьих-либо интересов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы же с вами как раз и говорим, и президент говорит, что никакой новой оси координат быть не должно. Должно быть много осей, и каждая из них должна соответствовать интересам тех стран, которые ее формируют. Это должна быть многополярная система, где ничьи интересы не ущемляются. Отношения Москвы и Пекина особые. Они очень многоформатные", - сказал Песков в интервью газете "Известия".
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 14:01
В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России
 
Дмитрий ПесковМоскваПекинРоссия
 
 
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