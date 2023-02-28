https://ria.ru/20230228/peskov-1854744978.html
Песков назвал отношения Москвы и Пекина "особыми"
Песков назвал отношения Москвы и Пекина "особыми" - РИА Новости, 28.02.2023
Песков назвал отношения Москвы и Пекина "особыми"
Отношения России и Китая - не новая ось координат стран, сотрудничество должно быть на многополярной основе без ущемления чьих-либо интересов, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:41
2023-02-28T02:41
2023-02-28T02:41
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отношения России и Китая - не новая ось координат стран, сотрудничество должно быть на многополярной основе без ущемления чьих-либо интересов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы же с вами как раз и говорим, и президент говорит, что никакой новой оси координат быть не должно. Должно быть много осей, и каждая из них должна соответствовать интересам тех стран, которые ее формируют. Это должна быть многополярная система, где ничьи интересы не ущемляются. Отношения Москвы и Пекина особые. Они очень многоформатные", - сказал Песков в интервью газете "Известия".
https://ria.ru/20230227/rossiya-1854597573.html
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дмитрий песков, москва, пекин, россия
Дмитрий Песков, Москва, Пекин, Россия
Песков назвал отношения Москвы и Пекина "особыми"
Песков: отношения Москвы и Пекина особые, они очень многоформатные